В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по футболу

В турнире принимают участие 9 команд



В Бурятии стартовал чемпионат республики по футболу. Участие принимают девять команд. Восемь футбольных клубов представляют Улан-Удэ: «Восток», «БГСХА», «ВСГУТУ», «102 квартал», «БГУ», «Спарта», «Локомотив» и «Дорожник - Основной ресурс». Один – село Кабанск: «Тимлюй цемент», - сообщает федерация футбола РБ.



Также с 12 по 13 июня на стадионе Бурятского госуниверситета «Спартак» в Улан-Удэ пройдёт турнир по футболу памяти Зорикто Будаева. В соревнованиях примут участие ветеранские команды (35 лет и старше).



Кроме этого, 1 июня в 16:00 на стадионе «Труд» города Иркутск состоится матч 1/32 кубка России по футболу среди женских команд. На поле выйдут ЖФК «Бурятия» и ЖФК «Байкал».



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