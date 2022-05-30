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В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по футболу

В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
В турнире принимают участие 9 команд

В Бурятии стартовал чемпионат республики по футболу. Участие принимают девять команд. Восемь футбольных клубов представляют Улан-Удэ: «Восток», «БГСХА», «ВСГУТУ», «102 квартал», «БГУ», «Спарта», «Локомотив» и «Дорожник - Основной ресурс». Один – село Кабанск: «Тимлюй цемент», - сообщает федерация футбола РБ.

Также с 12 по 13 июня на стадионе Бурятского госуниверситета «Спартак» в Улан-Удэ пройдёт турнир по футболу памяти Зорикто Будаева. В соревнованиях примут участие ветеранские команды (35 лет и старше).

Кроме этого, 1 июня в 16:00 на стадионе «Труд» города Иркутск состоится матч 1/32 кубка России по футболу среди женских команд. На поле выйдут ЖФК «Бурятия» и ЖФК «Байкал».

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футбол Бурятия спорт чемпионат Бурятии турнир Кубок России

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