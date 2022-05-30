В турнире принимают участие 9 команд
В Бурятии стартовал чемпионат республики по футболу. Участие принимают девять команд. Восемь футбольных клубов представляют Улан-Удэ: «Восток», «БГСХА», «ВСГУТУ», «102 квартал», «БГУ», «Спарта», «Локомотив» и «Дорожник - Основной ресурс». Один – село Кабанск: «Тимлюй цемент», - сообщает федерация футбола РБ.
Также с 12 по 13 июня на стадионе Бурятского госуниверситета «Спартак» в Улан-Удэ пройдёт турнир по футболу памяти Зорикто Будаева. В соревнованиях примут участие ветеранские команды (35 лет и старше).
Кроме этого, 1 июня в 16:00 на стадионе «Труд» города Иркутск состоится матч 1/32 кубка России по футболу среди женских команд. На поле выйдут ЖФК «Бурятия» и ЖФК «Байкал».
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В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по футболу
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