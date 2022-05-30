Оба призёра установили личные рекорды
В Сочи на командном чемпионате России по лёгкой атлетике спортсмены Бурятии завоевали две медали. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Серебряным призёром на дистанции 800 метров стал Николай Вербицкий.
- Наши ребята выступили удачно, на высоком спортивном уровне. Коля показал хороший результат - 1:46.82. Это его личный рекорд. Уступил только на финише Константину Толоконникову, - рассказал главный тренер Центра спортивной подготовки по лёгкой атлетике Павел Яковлев. – Такое хорошее время удалось показать благодаря Роману Троценко. Роман с самого начала дистанции взвинтил темп и только на последних метрах ребята обошли его. Роман стал пятым и тоже установил личный рекорд – 1:47,55.
На дистанции 1500 метров Роман Троценко завоевал бронзовую медаль. Он установил ещё один личный рекорд, показав время - 3:42.10.
В забеге на 800 метров среди женщин с личным временем 2:04,95 стала пятой Оксана Котыхова.
В эстафете 4х400 Николай Вербицкий, Роман Троценко, Илья Кисельников и Виктор Балагуров заняли пятое место с результатом 17,59.
Бурятские легкоатлеты завоевали две медали командного чемпионата России
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