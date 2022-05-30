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Глава Бурятии оценил репетиции, которые слышал в кабинете всё воскресенье

Глава Бурятии оценил репетиции, которые слышал в кабинете всё воскресенье
Общество, 
Алексей Цыденов признался, что репетиции, конечно, мешали работать

Сегодня, 30 мая, в 19 часов на площади Советов в Улан-Удэ устроят масштабный концерт в честь 99-летия Республики Бурятия. В пресс-службе правительства республики обещают, что это будет «настоящая дискотека». Зрителям концерта будут представлены номера лучших творческих коллективов республики, а во второй части программы выступят молодые и развивающиеся таланты.

- Земляки, будет настоящая дискотека на площади Советов в честь дня рождения нашей республики. Концерт «Бурятия. Мы вместе» будет состоять из двух частей. Вторая часть под кодовым названием «Бурятия Залуу» - молодёжная. Это хип-хоп, рок-группы, ди-джеи. Всё воскресенье под окном репетировали, мешали, конечно, работать, но музыка мне понравилась. Приходите потанцевать! – анонсировал концерт у себя в телеграмм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



Концерт состоит из двух частей. Первая часть концерта, которая начнётся в 19:00, получила название «Бурятия. Мы вместе» и собрала в себе представителей народов, проживающих в нашей республике. Для зрителей выступят театр песни и танца «Байкал», ансамбль русской песни «Забава», казачий коллектив «Станица», и другие известные коллективы Бурятии.

Во второй части концерта «Бурятия. Залуу» (начало в 20:00) выступят молодые, развивающиеся творческие коллективы республики — театр танца «Угол зрения», ИГРО, Lutaar, Middle и многие другие.

- Во второй части концерта будут представлены наши районы в новом молодёжном формате. Приходите в 19.00. Будет интересно! – отметил режиссёр концерта Доржи Найданов.

Вход на площадку концерта свободный.


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глава Бурятии Алексей Цыденов концерт

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