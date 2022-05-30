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Успевайте выбрать, как будут выглядеть бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый»

Успевайте выбрать, как будут выглядеть бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей Улан-Удэ просят проголосовать за понравившийся проект

Сегодня, 30 мая, последний день голосования по выбору дизайн-проектов общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году. От вас зависит, как будут выглядеть общественные пространства! Не оставайтесь в стороне.

Заходите на сайт 03.gorodsreda.ru, выберите свой район и сделайте выбор.

Механика голосования очень проста:
1. Выберите на сайте голосования 03.gorodsreda.ru вариант «Войти».
2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион – Республика Бурятия (при необходимости – исправьте).
3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».
4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.
5. Проголосуйте за понравившийся проект.



Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет.

Помощь в проведении голосования оказывают волонтёры. Они работают в МФЦ и торговых центрах. На платформе 03.gorodsreda.ru свои голоса отдали более 28 тысяч горожан.

Управление по информационной политике Улан-Удэ
администрацияУУ благоустройство Улан-Удэ

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