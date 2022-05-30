Копию буддийского священного писания получил Иволгинский дацан
Правительство Индии передало в дар Иволгинскому дацану в Бурятии копию священного писания «Ганжур» на старомонгольском языке.
- Монгольский «Ганжур» является уникальным собранием слов Будды, переведённых с тибетского языка. Первые переводы священных сутр на монгольский язык начали осуществляться в XIV веке. В XVII веке при Лигдан хане был завершён перевод всего «Ганжура», после чего появился его рукописный вариант, выполненный красками с добавлением драгоценных камней и золота. Этот драгоценный «Ганжур» стал основой для 108-томного издания, изготовленного с печатных досок при императоре Канси в 1717-1720 годах. Тираж был небольшим: экземпляры ксилографического «Ганжура» были разосланы в главные буддийские храмы Китая и Монголии. По свидетельству Генин Дармы Нацова одна из копий монгольского «Ганжура» ещё в начале 1930-х годов хранилась в Агинском дацане, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
В 1960-е годы индийский монголовед и тибетолог, профессор Рагху Вира задумал переиздание монгольского «Ганжура». В 1973 году «Ганжур» был переиздан и разослан в библиотеки многих стран мира. Несколько копий были подарены буддистам СССР в Калмыкии и Бурятии. Большая часть томов того издания находится в Иволгинском дацане, а несколько томов – в библиотеке Агинского дацана.
Осенью прошлого года Иволгинский дацан посетила делегация из Индии, в составе которой были видные деятели науки и культуры Индии и дипломатические работники. Тогда же был анонсирован полный выпуск «Ганжура» на старомонгольском языке. Во время визита делегация преподнесла в дар дацану первый том из него. Остальные тома гости пообещали выпустить и прислать в течение года. И вот, наконец, новый комплект старого монгольского «Ганжура» прибыл в Россию.
Как сообщал «Байкал-Daily», другую копию священного писания правительство Индии передало в дар Агинскому дацану в Забайкалье.
Индия подарила дацану в Бурятии «Ганжур» на старомонгольском языке
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