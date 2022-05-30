 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

Популярное

Индия подарила дацану в Бурятии «Ганжур» на старомонгольском языке

Индия подарила дацану в Бурятии «Ганжур» на старомонгольском языке
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
Копию буддийского священного писания получил Иволгинский дацан

Правительство Индии передало в дар Иволгинскому дацану в Бурятии копию священного писания «Ганжур» на старомонгольском языке.

- Монгольский «Ганжур» является уникальным собранием слов Будды, переведённых с тибетского языка. Первые переводы священных сутр на монгольский язык начали осуществляться в XIV веке. В XVII веке при Лигдан хане был завершён перевод всего «Ганжура», после чего появился его рукописный вариант, выполненный красками с добавлением драгоценных камней и золота. Этот драгоценный «Ганжур» стал основой для 108-томного издания, изготовленного с печатных досок при императоре Канси в 1717-1720 годах. Тираж был небольшим: экземпляры ксилографического «Ганжура» были разосланы в главные буддийские храмы Китая и Монголии. По свидетельству Генин Дармы Нацова одна из копий монгольского «Ганжура» ещё в начале 1930-х годов хранилась в Агинском дацане, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

В 1960-е годы индийский монголовед и тибетолог, профессор Рагху Вира задумал переиздание монгольского «Ганжура». В 1973 году «Ганжур» был переиздан и разослан в библиотеки многих стран мира. Несколько копий были подарены буддистам СССР в Калмыкии и Бурятии. Большая часть томов того издания находится в Иволгинском дацане, а несколько томов – в библиотеке Агинского дацана.

Осенью прошлого года Иволгинский дацан посетила делегация из Индии, в составе которой были видные деятели науки и культуры Индии и дипломатические работники. Тогда же был анонсирован полный выпуск «Ганжура» на старомонгольском языке. Во время визита делегация преподнесла в дар дацану первый том из него. Остальные тома гости пообещали выпустить и прислать в течение года. И вот, наконец, новый комплект старого монгольского «Ганжура» прибыл в Россию.

Как сообщал «Байкал-Daily», другую копию священного писания правительство Индии передало в дар Агинскому дацану в Забайкалье.
Индия дацан буддизм Бурятия Иволгинский дацан Сангха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ с размахом отметят День города
В Улан-Удэ с размахом отметят День города
Общество, 30.05.2022
В День города состоятся в том числе Верхнеудинская ярмарка, праздничное шествие и фейерверк
Индия подарила дацану в Бурятии «Ганжур» на старомонгольском языке
Индия подарила дацану в Бурятии «Ганжур» на старомонгольском языке
Общество, 30.05.2022
Копию буддийского священного писания получил Иволгинский дацан
В Туве ламы освятили 16-метровую статую Будды
В Туве ламы освятили 16-метровую статую Будды
Общество, 30.05.2022
Скульптура расположена у слияния Большого и Малого Енисея
Иркутские легкоатлеты завоевали 6 наград чемпионата России
Иркутские легкоатлеты завоевали 6 наград чемпионата России
Общество, 30.05.2022
Золотые медали команда выиграла в беге на 800 м и эстафете
В Бурятии выбрали победителей конкурса «Семья и традиции»
В Бурятии выбрали победителей конкурса «Семья и традиции»
Общество, 30.05.2022
Церемония награждения состоится 1 июня в Улан-Удэ
Названы победители Забайкальского кинофестиваля
Названы победители Забайкальского кинофестиваля
Общество, 30.05.2022
Лучшим фильмом признана индийская трагикомедия
Боксёр из Бурятии вышел в финал чемпионата Европы
Боксёр из Бурятии вышел в финал чемпионата Европы
Общество, 30.05.2022
Георгий Кушиташвили проведёт бой за «золото» с соперником из Армении
В Бурятии в фотоловушку попались снежный барс и козерог
В Бурятии в фотоловушку попались снежный барс и козерог
Общество, 30.05.2022
Специалисты выясняют, новая ли это особь снежного барса
Певца Хабиба научили есть бурятские буузы
Певца Хабиба научили есть бурятские буузы
Общество, 30.05.2022
Артист, который скоро выступит в Улан-Удэ, познакомился с национальной кухней
Лето в Бурятии начнётся с дождей
Лето в Бурятии начнётся с дождей
Общество, 30.05.2022
Особенно жаркой погоды в начале лета не ожидается
В Улан-Удэ спасли от гибели ворона
В Улан-Удэ спасли от гибели ворона
Общество, 30.05.2022
Нуждающегося в помощи ворона подобрали на Сиреневом бульваре
На Ольхоне установят «очень эстетичные» туалеты
На Ольхоне установят «очень эстетичные» туалеты
Общество, 30.05.2022
Стоимость модульного туалета для туристических мест превышает 2,5 миллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^