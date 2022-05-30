Нонна Гришаева назвала Байкал своей голубой мечтой









Путешествие в Забайкалье актриса назвала приключением: «На таких самолётах я ещё не летала». Здесь Нонна Гришаева стала участниками творческой встречи в рамках Забайкальского международного кинофестиваля. Она выступила в Газимуро-Заводском районе.



В завершении поездки актёров одарили не только цветами, но и багульником, который сейчас красиво цветёт. За такой оригинальный букет Нонна Гришаева поблагодарила отдельно.





Актриса Нонна Гришаева в конце прошлой недели побывала в Забайкальском крае. Долгий путь на самолётах пролегал через Байкал. На озеро актрисе удалось полюбоваться через иллюминатор.- Пролетаем над озером Байкал! Моя голубая мечта, - написала Нонна Гришаев в своём телеграм-канале.Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. В 1994 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. В 1994 года стала работать в театре имени Вахтангова, после ухода из которого продолжила сотрудничать в нём в качестве приглашённой артистки. В 1996 году сыграла Наташу в фильме «Первый удар», главную роль в котором сыграл Джеки Чан.В 1998—2000 годах принимала участие в юмористической программе Василия Антонова и Александра Толоконникова «Бис».В 2004 году сыграла свою первую взрослую главную роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этом же году пробовалась на главную роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», но отказалась от участия в пользу «Мадемуазели Нитуш».В 2005—2006 годах играла героиню второго плана в ситкоме Татьяны Догилевой «Люба, дети и завод». После его закрытия получила роль в другом ситкоме телеканала СТС «Кто в доме хозяин?».В 2008-2013 годах исполняла одну из главных ролей в ситкоме телеканала СТС «Папины дочки».В 2008 году стала постоянной актрисой труппы «Большой разницы» по приглашению продюсера проекта Александра Цекало. В 2011-2012 годах имела собственное комедийное шоу «Нонна, давай!» на Первом канале.В 2012 году выпустила первый сольный альбом. В том же году стала ведущей проекта «Две звезды-3» (совместно с Дмитрием Нагиевым). К этому времени Нонна Гришаева вошла в число самых востребованных пародийных артисток на телевидении.В 2013 году была ведущей первого сезона шоу «Один в один!» на Первом канале (совместно с Александром Олешко), в 2015 году стала приглашённым членом жюри этого шоу на телеканале «Россия-1». В 2013-2014 годах была участницей пародийного шоу «Повтори!». В 2021 году была третейским судьёй в одном из выпусков шоу «Точь-в-точь».В 2014 году губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил Нонну Гришаеву художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя.Также она является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.