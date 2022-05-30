В Туве ламы освятили 16-метровую статую Будды

Скульптура расположена у слияния Большого и Малого Енисея
В Туве прошла торжественная церемония освящения 16-метровой статуи Будды. Три десятка лам во главе с Камбы-ламой Гелек Нацык-Доржу прочитали буддийские мантры, призывающие «оживить» и освятить скульптуру Будды Шакьямуни. В знак благоговения и благодарности гости и участники мероприятия зажгли ритуальные лампады (чула), сделали подношения и завязали белые кадаки – ритуальные ленты, символизирующие чистоту помыслов, святость и благополучие.
В виду того, что место установки статуи – подножие горы Хавырга, где сливаются Большой и Малый Енисей, не может вместить большое количество людей, для желающих увидеть церемонию освящения местный телеканал организовал прямую трансляцию события на своём YouTube-канале, которое также передавалось на большие экраны, расположенные в разных точках центра Кызыла.
Как рассказала соучредитель фонда имени Кужугета Шойгу Ирина Шойгу, в июне здесь появится субурган, который дополнит архитектурную композицию и усилит её религиозную значимость. Нынешняя церемония освящения статуи является дополнением к мероприятиям, проходившим в прошлом году в честь векового юбилея тувинской государственности и образования Тувинской Народной Республики.
Скульптор Виталий Шанов, создававший статую, пояснил, что установленный в Туве Будда Шакьямуни изображён им в момент просветления. Высота статуи 16 метров, ширина 12 метров, вес 25 тонн, держит статую очень мощный каркас. Скульптура изготовлена из меди. Изваяние буддийского божества стало его первым подобным опытом и потребовало от художника изучения философии буддизма, пластики и техники изображения буддийских монументов.
Место расположения религиозной скульптуры представляет из себя смотровую площадку, с которой открывается вид на слияние двух рек: Большого и Малого Енисея, а также на набережную Кызыла, где расположен архитектурный комплекс «Центр Азии».
Чтобы добраться до новой достопримечательности, желающие могут воспользоваться объездом с северной или восточной стороны Кызыла. В северной стороне нужно проехать мост через Большой Енисей у села Кара-Хаак, а с восточный стороны придётся пересечь мост через Малый Енисей в местечке Кок-Тей. От мостов путь будет пролегать по грунтовой дороге, поэтому лучше ехать на автомобиле с высокой проходимостью. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве ламы освятили 16-метровую статую Будды
Общество, Фото:
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