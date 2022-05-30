Названы победители Забайкальского кинофестиваля

Лучшим фильмом признана индийская трагикомедия
В Чите 29 мая прошла торжественная церемония закрытия IX Забайкальского международного кинофестиваля. Гости вновь прошли по багуловой дорожке. Глава региона Александр Осипов поблагодарил за организацию кинофорума и вручил специальный приз губернатора Забайкальского края Дмитрию Харатьяну.
Также были подведены итоги кинофестиваля, а победители получили награды. Специальным призом были награждены: «За яркость и многообразие творческого таланта» - Сергей Пускепалис, «Самая нежная и лирическая актриса нашего кино» - Мария Порошина, «Самая неожиданная и уникальная артистка нашей культуры» - Анна Ардова. Приз победителю питчинга кинопроектов Забайкальского края за проект «Клянусь, это был мой последний раз» достался автору Никите Ивакину.
В номинации «Короткий метр»:
- Диплом «За живой Забайкальский язык и достоверность образа Великой Отечественной войны» пьесе «Прощёное воскресенье» (16+) (Владимир Кибирев);
- Приз конкурса сценариев – сценарий «Однажды в Забайкалье» (16+) (Елена Чубенко, Пётр Касихин);
- Приз «За лучший фильм, сделанный в Забайкальском крае» и приз «За лучший короткометражный документальный фильм» - «Я не знаю букву «два» (16+), режиссёр Олеся Корепанова, Россия;
- Приз за лучший короткометражный игровой фильм - «Пачка» (16+) режиссёр Регина Хитрова, Россия и фильм «Ряд А, Номер 79: Её место» (16+) режиссёр Ли Юн-сук, Южная Корея.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, специальные призы кинофестиваля получили:
- Диплом конкурса «Новый взгляд» - «За мастерство режиссуры» - фильму «Наш отец» (12+), режиссёр Клаудио Ноче;
- Приз фильму «Нормальный только я» (12+), режиссёр Антон Богданов;
- Приз зрительских симпатий в конкурсе «Новый взгляд» у фильма «Мятный пряник» (12+), режиссёр Андрей Карасов;
- Лучшая актриса - Байра Бела, фильм «Легенда о матери» (16+), Монголия;
- Лучший актёр - Мохан Агаше, фильм «Странствия пепла» (16+), Индия;
- Лучший сценарий - Дана Идисис, фильм «Вот и мы» (16+), Израиль;
- Лучший режиссёр –Мангеш Джоши фильм «Странствия пепла» (16+), Индия;
- Лучший фильм - «Странствия пепла» (16+), режиссёр Мангеш Джоши;
- Приз зрительских симпатий - «Земун» (16+), режиссёр Эдуард Жолнин, Россия.
Названы победители Забайкальского кинофестиваля
Общество, Фото:
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