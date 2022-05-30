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Усть-Ордынские борцы стали победителями первенства Сибири

Усть-Ордынские борцы стали победителями первенства Сибири
Общество,  Фото:группа «Борцы Иркутска»
Сборная Иркутской области выиграла 7 наград соревнований

С 28 по 29 мая в Красноярске прошло первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. От Иркутской области принимали участие 16 спортсменов.

Сборная Иркутской области возвращается домой с 7 медалями. 3 из 4 золотых медалей выиграли представители Усть-Ордынского Бурятского округа: Константин Топшиноев (Боханский район, 70 кг), Александр Балтуев (Осинский район, 74 кг) и Шота Кортиев (Осинский район, 125 кг). Также «золото» завоевал Виталий Евдокимов (Ольхонский район, 79 кг).

Серебряные награды достались Степану Манжиханову (57 кг) и Дмитрию Будажапову (70 кг). Третье место занял Павел Шишлаков (74 кг), сообщает группа «Борцы Иркутска».
Иркутская область спорт Усть-Ордынский Бурятский округ вольная борьба первенство СФО

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