Теперь ношение масок носит рекомендательный характер
С 27 мая в Иркутской области приостановлено действие обязательного масочного режима. Губернатор региона Игорь Кобзев подписал соответствующие изменения в указ. Согласно документу сейчас ношение масок носит рекомендательный характер.
- Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах. Нет случаев группового заражения. Данное решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором. Но хочу подчеркнуть, что при ухудшении эпидситуации мы будем вынуждены вернуться к данной мере профилактики. Поэтому ещё раз призываю население региона пройти вакцинацию или ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Я сам в ближайшее время намерен ревакцинироваться. На сегодняшний день это самый эффективный способ защитить себя от тяжёлых последствий инфекции, - подчеркнул губернатор.
Напомним, обязательный масочный режим в Иркутской области был введён с 20 мая 2020 года в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
В Иркутской области отменили обязательный масочный режим
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