Одним из организаторов выступило Иркутское землячество
В Санкт-Петербурге в честь 85-летнего юбилея Иркутской области и 360-летия Иркутска высадили ели. Акция состоялась на улице Иркутской в Московском районе Северной столицы. Отметим, что высадка деревьев прошла в День города Санкт-Петербурга.
– Эта аллея станет напоминанием землякам, когда-то уехавшим из Иркутской области, о их малой родине, – подчеркнула начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
В посадке елей приняли участие представители комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, администрации Московского района, местного дома национальностей и Иркутского землячества «Ангара».
Напомним, днём основания Иркутской области считается 27 сентября, но празднование 85-летнего юбилея региона проходит в течение всего 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Ранее, 24 мая, подобная акция прошла в Москве.
В Санкт-Петербурге высадили аллею в честь юбилея Иркутской области
Общество, Фото:
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