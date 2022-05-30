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Бурятия отмечает 99-летие со дня образования республики

Бурятия отмечает 99-летие со дня образования республики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня на площади Советов состоится массовое исполнение гимна Бурятии в честь праздника

Сегодня, 30 мая, отмечается 99-летие Республики Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале поздравил земляков.

- Сердечно поздравляю всех жителей Бурятии с особенным праздником для каждого из нас – днём основания нашей республики! Сегодня мы находимся на пороге столетия. За плечами нашего народа – богатая история, которую важно помнить. Жителям республики есть, чем гордиться. Бурятия всегда славилась радушным гостеприимством, успешным диалогом культур и религий, трудолюбием своих жителей, - отметил Алексей Цыденов.

Глава подчеркнул, что «мы с вами живём в особенное время» и заявил, что «сила единения помогает преодолевать самые большие трудности», напомнив про спецоперацию на Украине.

- Дорогие земляки, я благодарен каждому из вас за неравнодушие и готовность помогать, развивать свою родную землю. Желаю всем вам здоровья и долгих лет жизни, позитивной энергии и личностного роста! А нашей Бурятии – благополучия! – обратился Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на площади Советов состоится масштабный концерт в честь 99-летия Республики Бурятия. Он пройдёт в двух частях. Вход свободный.

Первая часть концертной программы «Бурятия. Мы вместе» (начало в 19.00), представит многообразие культур народов, проживающих в Бурятии. В концерте выступят ведущие исполнители Мэдэгма Доржиева, Валико Гаспарян, Чингис Раднаев, Елена Шашина, Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал», муниципальный театр народной музыки и танца «Забава», вокально-эстрадная группа «Лаккитон», хореографические коллективы ансамблей «Ликование», «Гулувун» и другие творческие коллективы Бурятии.

Во второй части концерта «Бурятия. Залуу» (начало в 20.00) поздравлять республику будут молодые артисты. На площади будет звучать хип-хоп, рок, электронная музыка, а также выступят хореографические коллективы — театр танца «Угол зрения», «Каппучино», VMD, DanceHall и многие другие.

Мероприятие завершится массовым живым исполнением гимна Бурятии.

Все номера и композиции написаны специально для этого концерта и прозвучат для публики впервые. Концерт задуман как настоящий подарок для жителей и гостей Бурятии, в честь дня её рождения.

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