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В Бурятии инвалид пожаловался на низкое напряжение в сетях

В Бурятии инвалид пожаловался на низкое напряжение в сетях
Общество,  Фото:pixabay.com.
Потребитель обратился в прокуратуру

Житель Баунтовского района Бурятии обратился в прокуратуру с жалобой на низкое напряжение.

- Установлено, что гарантирующим поставщиком – АО «Читаэнергосбыт» поставлялась электрическая энергия ненадлежащего качества. При проведении замеров напряжения электрической энергии в жилом доме заявителя установлены факты низкого напряжения в сетях, что не соответствует требованиям законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Интересах потребителя, являющегося инвалидом, был подан иск, который был удовлетворён. Суд обязал АО «Читаэнергосбыт» поставлять потребителю электрическую энергию соответствующего качества.

Решение суда не вступило в законную силу.

прокуратура

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