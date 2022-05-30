Потребитель обратился в прокуратуру
Житель Баунтовского района Бурятии обратился в прокуратуру с жалобой на низкое напряжение.
- Установлено, что гарантирующим поставщиком – АО «Читаэнергосбыт» поставлялась электрическая энергия ненадлежащего качества. При проведении замеров напряжения электрической энергии в жилом доме заявителя установлены факты низкого напряжения в сетях, что не соответствует требованиям законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Интересах потребителя, являющегося инвалидом, был подан иск, который был удовлетворён. Суд обязал АО «Читаэнергосбыт» поставлять потребителю электрическую энергию соответствующего качества.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии инвалид пожаловался на низкое напряжение в сетях
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