В Бурятии инвалид пожаловался на низкое напряжение в сетях

Потребитель обратился в прокуратуру



Житель Баунтовского района Бурятии обратился в прокуратуру с жалобой на низкое напряжение.



- Установлено, что гарантирующим поставщиком – АО «Читаэнергосбыт» поставлялась электрическая энергия ненадлежащего качества. При проведении замеров напряжения электрической энергии в жилом доме заявителя установлены факты низкого напряжения в сетях, что не соответствует требованиям законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Интересах потребителя, являющегося инвалидом, был подан иск, который был удовлетворён. Суд обязал АО «Читаэнергосбыт» поставлять потребителю электрическую энергию соответствующего качества.



Решение суда не вступило в законную силу.



