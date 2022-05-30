Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту
В субботу, 28 мая с 6:12 до 7:31 было закрыто движение трамваев маршрутов № 4, 5 с кольцевой развязки «20а квартал» на конечную станцию «Мелькомбинат» в обе стороны. Это было сделано в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило почти полтора часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за ремонта путей простаивали трамваи
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