Бурятские боксёры завоевали шесть медалей на турнире в Хабаровске

Турнир завершился вчера, 28 мая
Спортсменки из Бурятии Людмила Воронцова и Елена Гапешина выиграли золотые медали международного турнира имени Героя Советского Союза Константина Короткова. Серебряным призёром стала Дарья Пантелеева. Бронзовые медали завоевали Баир Батлаев, Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков.
Как отметили в минспорта республики, турнир является одним из самых престижных в мире бокса.
Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова проходили с 24 по 28 мая. В состязаниях участвовали около 100 боксёров из регионов России, Белоруссии, Сирии, Монголии и Узбекистана.
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Турнир завершился вчера, 28 мая
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