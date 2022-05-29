Бурятские боксёры завоевали шесть медалей на турнире в Хабаровске



Спортсменки из Бурятии Людмила Воронцова и Елена Гапешина выиграли золотые медали международного турнира имени Героя Советского Союза Константина Короткова. Серебряным призёром стала Дарья Пантелеева. Бронзовые медали завоевали Баир Батлаев, Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков.



Как отметили в минспорта республики, турнир является одним из самых престижных в мире бокса.



Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова проходили с 24 по 28 мая. В состязаниях участвовали около 100 боксёров из регионов России, Белоруссии, Сирии, Монголии и Узбекистана.

