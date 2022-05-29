 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

27 мая

Популярное

Бурятские боксёры завоевали шесть медалей на турнире в Хабаровске

Бурятские боксёры завоевали шесть медалей на турнире в Хабаровске
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир завершился вчера, 28 мая

Спортсменки из Бурятии Людмила Воронцова и Елена Гапешина выиграли золотые медали международного турнира имени Героя Советского Союза Константина Короткова. Серебряным призёром стала Дарья Пантелеева. Бронзовые медали завоевали Баир Батлаев, Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков.

Как отметили в минспорта республики, турнир является одним из самых престижных в мире бокса.

Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова проходили с 24 по 28 мая. В состязаниях участвовали около 100 боксёров из регионов России, Белоруссии, Сирии, Монголии и Узбекистана. 
спорт бокс медаль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству
В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству
Общество, 29.05.2022
Луга будут выполнять функцию не только кормовых полей, но и получения высококачественного корма в виде сенажа в вакуумной упаковке

Кровавый праздник: Житель Бурятии едва не убил гостей
Кровавый праздник: Житель Бурятии едва не убил гостей
Общество, 29.05.2022
Гости пытались защитить друг друга от нападавшего, но несколько раз теряли сознание
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022
Общество, 29.05.2022
Самокаты, цветущие яблони, перекрашенный носорог, таинственные дебри в самом центре города…
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 29.05.2022
Накануне в регионе тушили два возгорания
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
Общество, 29.05.2022
Обвиняемый избивал предпринимателя и угрожал ножом
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Общество, 29.05.2022
Преступление произошло во время застолья в честь 8 марта
В Бурятии местами ожидаются дожди
В Бурятии местами ожидаются дожди
Общество, 29.05.2022
Худшая погода сегодня будет на севере республики
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
Общество, 28.05.2022
Открытие мотосезона проходит в стиле «Пиратов Карибского моря»
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 28.05.2022
Ирина Гурьевна Машканцева окончила школу 22 июня 1941 года
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
Общество, 28.05.2022
Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
Общество, 28.05.2022
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
Общество, 27.05.2022
Горожане увидят картины Георгия Баженова и Марии Метёлкиной
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Общество, 27.05.2022
Участникам предстоит выполнить работу на «Коновязях Баторов Гэсэра»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^