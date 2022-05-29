В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Луга будут выполнять функцию не только кормовых полей, но и получения высококачественного корма в виде сенажа в вакуумной упаковке



В прошлом году в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» для ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» выделили финансирование на покупку нового трактора и сельскохозяйственного оборудования (борона дисковая, плуг и фреза). «Техника позволит более качественно, быстро и с наименьшими затратами обработать поле и подготовить почву под создание лугов для диких копытных животных», - сообщают в заповеднике.



Благодаря новой технике здесь продолжат реализовывать проект «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике». Имеющийся транспорт и сельскохозяйственная техника будут использованы для обработки почвы, посева многолетних трав и ухода за ними. Создание лугов направлено на сохранение заповедных обитателей, особенно в зимний период.



- Луга будут выполнять функцию не только кормовых полей, но и получения высококачественного корма в виде сенажа в вакуумной упаковке с высоким содержанием влажности, что необходимо для животных в условиях заказника, – говорит руководитель проекта, начальник научного отдела ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Алексей Китаев.



Луга в заказнике будут создаваться на залежных пашнях, где около 20 лет не осуществлялись сельскохозяйственные работы. Для поднятия целины и обработки 10 га необходим транспорт высокой тяговой силы. А с целью качественной подготовки почвы и борьбы с сорными растениями необходима сельскохозяйственная техника, такая как плуг, борона дисковая и фреза.



В перспективе здесь планируется увеличить обрабатываемую площадь под луга до 70 га, что позволит в большей мере улучшить условия для сохранения диких животных в Алтачейском заказнике.



Возделывание многолетних лугов является более экономически выгодным по сравнению с возделыванием однолетних культур - за счёт существенного снижения ежегодных объёмов сельскохозяйственных работ и затрат на приобретение посевного материала. При этом увеличивается площадь кормовых полей, часть из которых будет использована для заготовки сенажа.



Справка:



Луговодство – это новый приём биотехнических мероприятий в заповедной системе России, позволяющий сохранить диких копытных животных. Из-за нехватки естественных кормов звери могут погибнуть, особенно в зимний период. Высокий снежный покров и низкие отрицательные температуры воздуха затрудняют добывать естественный подножный корм, и животные вынуждены совершать миграции, в результате которых нередко становятся жертвой браконьеров на сопредельных территориях или погибают из-за бескормицы.



В марте 2011 года государственный природный заказник федерального значения «Алтачейский» передан под охрану ФГБУ «Байкальский государственный заповедник». Это старейший заказник в Республике Бурятия, созданный в сентябре 1966 года с целью сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.



На территории Алтачейского заказника отмечена самая высокая плотность сибирской косули и благородного оленя в Байкальском регионе.

