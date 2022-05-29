 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

27 мая

Популярное

В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству

В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Луга будут выполнять функцию не только кормовых полей, но и получения высококачественного корма в виде сенажа в вакуумной упаковке

В прошлом году в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» для ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» выделили финансирование на покупку нового трактора и сельскохозяйственного оборудования (борона дисковая, плуг и фреза). «Техника позволит более качественно, быстро и с наименьшими затратами обработать поле и подготовить почву под создание лугов для диких копытных животных», - сообщают в заповеднике.

Благодаря новой технике здесь продолжат реализовывать проект «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике». Имеющийся транспорт и сельскохозяйственная техника будут использованы для обработки почвы, посева многолетних трав и ухода за ними. Создание лугов направлено на сохранение заповедных обитателей, особенно в зимний период.

- Луга будут выполнять функцию не только кормовых полей, но и получения высококачественного корма в виде сенажа в вакуумной упаковке с высоким содержанием влажности, что необходимо для животных в условиях заказника, – говорит руководитель проекта, начальник научного отдела ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Алексей Китаев.

Луга в заказнике будут создаваться на залежных пашнях, где около 20 лет не осуществлялись сельскохозяйственные работы. Для поднятия целины и обработки 10 га необходим транспорт высокой тяговой силы. А с целью качественной подготовки почвы и борьбы с сорными растениями необходима сельскохозяйственная техника, такая как плуг, борона дисковая и фреза.

В перспективе здесь планируется увеличить обрабатываемую площадь под луга до 70 га, что позволит в большей мере улучшить условия для сохранения диких животных в Алтачейском заказнике.

Возделывание многолетних лугов является более экономически выгодным по сравнению с возделыванием однолетних культур - за счёт существенного снижения ежегодных объёмов сельскохозяйственных работ и затрат на приобретение посевного материала. При этом увеличивается площадь кормовых полей, часть из которых будет использована для заготовки сенажа.

Справка:

Луговодство – это новый приём биотехнических мероприятий в заповедной системе России, позволяющий сохранить диких копытных животных. Из-за нехватки естественных кормов звери могут погибнуть, особенно в зимний период. Высокий снежный покров и низкие отрицательные температуры воздуха затрудняют добывать естественный подножный корм, и животные вынуждены совершать миграции, в результате которых нередко становятся жертвой браконьеров на сопредельных территориях или погибают из-за бескормицы.

В марте 2011 года государственный природный заказник федерального значения «Алтачейский» передан под охрану ФГБУ «Байкальский государственный заповедник». Это старейший заказник в Республике Бурятия, созданный в сентябре 1966 года с целью сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.

На территории Алтачейского заказника отмечена самая высокая плотность сибирской косули и благородного оленя в Байкальском регионе.
Байкальский заповедник заповедники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству
В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству
Общество, 29.05.2022
Луга будут выполнять функцию не только кормовых полей, но и получения высококачественного корма в виде сенажа в вакуумной упаковке

Кровавый праздник: Житель Бурятии едва не убил гостей
Кровавый праздник: Житель Бурятии едва не убил гостей
Общество, 29.05.2022
Гости пытались защитить друг друга от нападавшего, но несколько раз теряли сознание
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022
Общество, 29.05.2022
Самокаты, цветущие яблони, перекрашенный носорог, таинственные дебри в самом центре города…
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 29.05.2022
Накануне в регионе тушили два возгорания
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
Общество, 29.05.2022
Обвиняемый избивал предпринимателя и угрожал ножом
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Общество, 29.05.2022
Преступление произошло во время застолья в честь 8 марта
В Бурятии местами ожидаются дожди
В Бурятии местами ожидаются дожди
Общество, 29.05.2022
Худшая погода сегодня будет на севере республики
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
Общество, 28.05.2022
Открытие мотосезона проходит в стиле «Пиратов Карибского моря»
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 28.05.2022
Ирина Гурьевна Машканцева окончила школу 22 июня 1941 года
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
Общество, 28.05.2022
Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
Общество, 28.05.2022
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
Общество, 27.05.2022
Горожане увидят картины Георгия Баженова и Марии Метёлкиной
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Общество, 27.05.2022
Участникам предстоит выполнить работу на «Коновязях Баторов Гэсэра»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^