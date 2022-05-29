В Улан-Удэ поднимут один из самых больших государственных флагов Бурятии



Мероприятие пройдёт 30 мая, в день рождения республики, в 10:00.



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В Этнографическом музее поднимут один из самых больших государственных флагов Бурятии- Для повышения патриотического воспитания молодёжи и формирования интереса жителей и гостей Улан-Удэ к истории Бурятии на территории «Этнографического музея народов Забайкалья» водрузится один из символов государственности, - сообщили в минкультуры Бурятии.Флаг размером 3 метра на 1,5 метра изготовлен специально для музея, поскольку это одно из посещаемых и излюбленных мест в Улан-Удэ.В церемонии поднятия государственного флага Бурятии примут участие юноармейцы, участники Дельфийских игр, волонтёры культуры, а также под музыкальное сопровождение военного оркестра прозвучит гимн Бурятии.В министерстве отметили, что Этнографический музей народов Забайкалья – это место поистине уникальное. Один из крупнейших музеев под открытым небом в России. Он занимает территорию площадью 37 гектаров, здесь собрано более 40 архитектурных памятников, в его фондах хранятся свыше 11 тысяч экспонатов, а территория музея разделена на несколько комплексов.- В 2023 году нашей республике исполняется 100 лет. Специально к этой дате мы в прошлом году здесь отреставрировали старообрядческий комплекс. 26 млн рублей было выделено в рамках указа президента о праздновании 100-летия Республики Бурятия, работа проведена колоссальная. Сейчас обновлённый комплекс доступен для людей, более наглядно представлены экспозиции, чтобы познакомиться и прикоснуться к исторической культуре старообрядцев. Для нас всех многонациональная Бурятия – это общий дом, общая история, традиции. Молодёжь должна знать историю родной республики, ну а мы всячески будем этому способствовать, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.