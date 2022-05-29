 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

27 мая

Популярное

В Улан-Удэ поднимут один из самых больших государственных флагов Бурятии

В Улан-Удэ поднимут один из самых больших государственных флагов Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Флаг изготовлен специально для музея

В Этнографическом музее поднимут один из самых больших государственных флагов Бурятии

- Для повышения патриотического воспитания молодёжи и формирования интереса жителей и гостей Улан-Удэ к истории Бурятии на территории «Этнографического музея народов Забайкалья» водрузится один из символов государственности, - сообщили в минкультуры Бурятии.

Флаг размером 3 метра на 1,5 метра изготовлен специально для музея, поскольку это одно из посещаемых и излюбленных мест в Улан-Удэ.

В церемонии поднятия государственного флага Бурятии примут участие юноармейцы, участники Дельфийских игр, волонтёры культуры, а также под музыкальное сопровождение военного оркестра прозвучит гимн Бурятии.

В министерстве отметили, что Этнографический музей народов Забайкалья – это место поистине уникальное. Один из крупнейших музеев под открытым небом в России. Он занимает территорию площадью 37 гектаров, здесь собрано более 40 архитектурных памятников, в его фондах хранятся свыше 11 тысяч экспонатов, а территория музея разделена на несколько комплексов.

- В 2023 году нашей республике исполняется 100 лет. Специально к этой дате мы в прошлом году здесь отреставрировали старообрядческий комплекс. 26 млн рублей было выделено в рамках указа президента о праздновании 100-летия Республики Бурятия, работа проведена колоссальная. Сейчас обновлённый комплекс доступен для людей, более наглядно представлены экспозиции, чтобы познакомиться и прикоснуться к исторической культуре старообрядцев. Для нас всех многонациональная Бурятия – это общий дом, общая история, традиции. Молодёжь должна знать историю родной республики, ну а мы всячески будем этому способствовать, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Мероприятие пройдёт 30 мая, в день рождения республики, в 10:00.

Возрастное ограничение 0+

этнографический музей флаг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству
В Байкальском заповеднике продолжат реализовывать проект по луговодству
Общество, 29.05.2022
Луга будут выполнять функцию не только кормовых полей, но и получения высококачественного корма в виде сенажа в вакуумной упаковке

Кровавый праздник: Житель Бурятии едва не убил гостей
Кровавый праздник: Житель Бурятии едва не убил гостей
Общество, 29.05.2022
Гости пытались защитить друг друга от нападавшего, но несколько раз теряли сознание
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022
Общество, 29.05.2022
Самокаты, цветущие яблони, перекрашенный носорог, таинственные дебри в самом центре города…
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 29.05.2022
Накануне в регионе тушили два возгорания
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
Общество, 29.05.2022
Обвиняемый избивал предпринимателя и угрожал ножом
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Общество, 29.05.2022
Преступление произошло во время застолья в честь 8 марта
В Бурятии местами ожидаются дожди
В Бурятии местами ожидаются дожди
Общество, 29.05.2022
Худшая погода сегодня будет на севере республики
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
Общество, 28.05.2022
Открытие мотосезона проходит в стиле «Пиратов Карибского моря»
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 28.05.2022
Ирина Гурьевна Машканцева окончила школу 22 июня 1941 года
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
Общество, 28.05.2022
Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
Общество, 28.05.2022
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
Общество, 27.05.2022
Горожане увидят картины Георгия Баженова и Марии Метёлкиной
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Общество, 27.05.2022
Участникам предстоит выполнить работу на «Коновязях Баторов Гэсэра»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^