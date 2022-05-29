Ранее девушка поссорилась с отцом и матерью
В Братске предъявлено обвинение 18-летней девушке и её 32-летнему знакомому в покушении на убийство двух и более лиц.
По версии следствия, 22 мая у девушки на почве конфликта с родителями возник преступный умысел поджечь дом, в котором они проживали. Вместе со своим сожителем они принесли к входной двери различные легковоспламеняющиеся предметы, сухую траву, автомобильные покрышки. Затем подперли дверь и открыли рядом стоявший баллон с газом, после чего совершили поджог. В этот момент в доме находились родственники подозреваемой: 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата 15 и 19 лет.
- Свои преступные действия злоумышленники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку на место преступления прибыли соседи с дачного кооператива, которые потушили огонь, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции по горячим следам.
Причастность указанных лиц к преступлению подтверждается их показаниями. На допросе следователям СК они рассказали о произошедшем, признали свою вину.
Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим за умышленные насильственные преступления против личности.
Сейчас по ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Братчанка с сожителем подожгла родительский дом
Общество, Фото:
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