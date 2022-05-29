Кровавый праздник: Житель Бурятии едва не убил гостей

Гости пытались защитить друг друга от нападавшего, но несколько раз теряли сознание



14 февраля в одном из сёл Мухоршибирского района две семейные пары отмечали праздник.



Поздно вечером 43-летний хозяин дома, сильно опьянев, начал предъявлять претензии уходящим гостям. Затем агрессивный мужчина схватил молоток для отбивки мяса и нанёс им поочерёдно не менее 22 ударов по голове мужчины и не менее 15 ударов по голове его сожительницы. Помимо этого, разъярённый хозяин дома избил гостей.



Потерпевшие пытались защитить друг друга, но несколько раз теряли сознание. Затем женщина сумела убежать и обратилась за помощью к соседям.



Свидетельница в последующем рассказала, что пострадавшая была вся в крови, в одном ботинке, с множественными ранами на голове, и на неё «страшно было смотреть». На месте происшествия – в маленьком жилом доме – кровь была не только на полу, стенах, предметах мебели, технике, посуде и т.п., но даже на потолке.



- Вызванные полицейские пресекли преступные действия виновного. Кроме того, обоим потерпевшим, у которых были открытые черепно-мозговые травмы, многочисленные переломы костей черепа и раны головы, была оказана своевременная медицинская помощь. Только по указанным причинам преступник не осуществил задуманное, и его жертвы остались живы, - сообщают в районном суде.



Обвиняемый в целом признал свою причастность к причинению телесных повреждений потерпевшим, однако на протяжении предварительного следствия менял свою позицию. В суде он также пытался смягчить свою участь, указав, что якобы защищался от нападения со стороны гостей. Доводы защиты суд счёл не состоятельными.



Житель Бурятии обвинялся в покушении на убийство двух человек. Он приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.



Приговор в законную силу не вступил.

