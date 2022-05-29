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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Накануне в регионе тушили два возгорания

За прошедшие сутки возникли два лесных пожара в Иволгинском и Заиграевском районах. Пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 30 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, привлечённых лесопользователей. Задействовано 10 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,7 га.

- Все лесные пожары ликвидированы. На утро 29 мая возгораний в лесах республики не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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