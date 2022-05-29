В Бурятии нет лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Накануне в регионе тушили два возгорания



За прошедшие сутки возникли два лесных пожара в Иволгинском и Заиграевском районах. Пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 30 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, привлечённых лесопользователей. Задействовано 10 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,7 га.



- Все лесные пожары ликвидированы. На утро 29 мая возгораний в лесах республики не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

