Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений

Преступление произошло во время застолья в честь 8 марта
9 марта 2022 года молодой мужчина пришёл в гости к своим знакомым. Он с хозяевами стал вместе распивать спиртное, отмечая Международный женский день.
В ходе застолья гость стал оскорблять хозяйку дома грубой нецензурной бранью. Ему делали замечания, однако мужчина не реагировал. Тогда женщина взяла со стола нож и нанесла им один удар в грудь обидчику. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.
Подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась.
Судом с учётом смягчающих наказание обстоятельств подсудимой назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Прибайкальском районном суде.
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