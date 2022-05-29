Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений



9 марта 2022 года молодой мужчина пришёл в гости к своим знакомым. Он с хозяевами стал вместе распивать спиртное, отмечая Международный женский день.



В ходе застолья гость стал оскорблять хозяйку дома грубой нецензурной бранью. Ему делали замечания, однако мужчина не реагировал. Тогда женщина взяла со стола нож и нанесла им один удар в грудь обидчику. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.



Подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась.



Судом с учётом смягчающих наказание обстоятельств подсудимой назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Прибайкальском районном суде.

