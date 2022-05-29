В Бурятии местами ожидаются дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Худшая погода сегодня будет на севере республики



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 29 мая, в республике переменная область, местами небольшие дожди, по северу до умеренных, в горах с мокрым снегом.



Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с.



Температура днём +12,+17, по югу и юго-западу +18, +22. По северу Бурятии при осадках +3, +8.

