Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет

Ирина Гурьевна Машканцева окончила школу 22 июня 1941 года



100-летний юбилей отметила жительница города Гусиноозёрск в Бурятии Ирина Гурьевна Машканцева.



Ирина Гурьевна родилась в Иркутске 27 мая 1922 года.



Школу окончила 22 июня 1941 года. Поступила в авиационный техникум, выучилась по специальности техник-технолог по холодной обработке металлов резанием.



В годы войны работала конструктором на авиационном заводе в городе Иркутск-2. Очень хорошо чертила чертежи.



С мужем Григорием Михайловичем училась в одном классе. После войны они расписались. Родили и воспитали троих детей.



Старший сын после окончания школы жил и работал в Уфе квалифицированным электриком на авиационном заводе. Средняя дочь работала в отделе статистики в Гусиноозёрске. Младший после окончания Политехнического института работал по направлению в Дальнегорске.



У Ирины Гурьевны имеются девять внуков и 16 правнуков.



Её трудовой путь был длинным. Она работала в горсовете, долгое время возглавляла гостиницу «Селенга», ныне собес. По выходу на пенсию немного работала на почте.



- Где бы не трудилась, относилась к работе с большой ответственностью, занималась и домашними делами. Очень любила выращивать цветы, многим дарила их, особенно в сентябре для детей, перед обучением в школах, - сообщается в группе «Селенга-инфо».



С юбилеем именинницу поздравили заместитель руководителя по социальной политике администрации Селенгинского района Евгений Дагбаев, глава Гусиноозёрска, Андрей Кудряшов, начальник отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району Елена Дашинимаева, председатель районного совета ветеранов Василий Карасев.



Ирине Гурьевне вручили открытку от президента России, а также поздравление от главы Бурятии.

