 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

27 мая

Популярное

Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Самокаты, цветущие яблони, перекрашенный носорог, таинственные дебри в самом центре города… 

Самокаты, саженцы, цветущие яблони, полуденный сон на лавочках, квас, фонтаны и велосипеды — тёплый ласковый май в Улан-Удэ.

 - Солнце греет уже совсем по-летнему. Некоторых горожан разморило и клонит в сон. Прямо на лавочке. Или без. Сиеста! — рассказывает фотограф Сергей Тарасенко.

Начались покраски. Легендарный зелёный дом на ПВЗ — всё. Теперь как все. Сбиты ориентиры... Перекрашенный носорог у Сампиловского музея — звезда интернета! Энтузиасты красят деревянные дома с резными наличниками в историческом центре города.

 - Идёт реконструкция сквера у Гостиных рядов. Нервный бригадир, приняв меня за блогера, ехидно поинтересовался: «Хорошо поснимал? А работать не пробовал?». Сразу видно, у человека есть телевизор, и даже понятно, кого он цитирует, - шутит Сергей Тарасенко. 

«Туалетная» плитка на откосах Элеватора окончательно пришла в негодность. Всё-таки старые советские бетонные «соты» были куда практичнее. С травой и кустарниками, как на Балтахинова.

Таинственные дебри в самом центре города, у Танка. Готовые декорации! Можно снимать приключенческий фильм-квест. Секретная z-дверь куда-то. Непонятный белый камень в честь чего-то. Вероятно, кто-то когда-то что-то обещал воздвигнуть. Но... Поросло травой... Кстати, куда денутся вот эти буйные прошлогодние травы? Неужели сгорят от небрежно брошенной сигареты?

Следы пожара на горке с трамплином у лыжной базы «Снежинка». Совсем рядом с городом.

В окрестностях у Гуннского городища — мёртвые змеи на дорогах. Тревожно.






хронограф Улан-Удэ история Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 29.05.2022
Накануне в регионе тушили два возгорания
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
В Иркутске бизнесмен стал жертвой разбоя из-за медицинских масок
Общество, 29.05.2022
Обвиняемый избивал предпринимателя и угрожал ножом
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Жительница Бурятии убила мужчину, не вытерпев оскорблений
Общество, 29.05.2022
Преступление произошло во время застолья в честь 8 марта
В Бурятии местами ожидаются дожди
В Бурятии местами ожидаются дожди
Общество, 29.05.2022
Худшая погода сегодня будет на севере республики
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
Общество, 28.05.2022
Открытие мотосезона проходит в стиле «Пиратов Карибского моря»
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 28.05.2022
Ирина Гурьевна Машканцева окончила школу 22 июня 1941 года
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
Общество, 28.05.2022
Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
Общество, 28.05.2022
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
Общество, 27.05.2022
Горожане увидят картины Георгия Баженова и Марии Метёлкиной
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Общество, 27.05.2022
Участникам предстоит выполнить работу на «Коновязях Баторов Гэсэра»
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Общество, 27.05.2022
Будет проводиться акарицидная обработка
В Забайкалье строят новый военный городок
В Забайкалье строят новый военный городок
Общество, 27.05.2022
Он будет готов к концу этого года
Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Общество, 27.05.2022
В республике продолжается реализация книжного проекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^