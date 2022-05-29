Прогулки по Улан-Удэ. Май 2022

Самокаты, цветущие яблони, перекрашенный носорог, таинственные дебри в самом центре города…





























Самокаты, саженцы, цветущие яблони, полуденный сон на лавочках, квас, фонтаны и велосипеды — тёплый ласковый май в Улан-Удэ.- Солнце греет уже совсем по-летнему. Некоторых горожан разморило и клонит в сон. Прямо на лавочке. Или без. Сиеста! — рассказывает фотограф Сергей Тарасенко.Начались покраски. Легендарный зелёный дом на ПВЗ — всё. Теперь как все. Сбиты ориентиры... Перекрашенный носорог у Сампиловского музея — звезда интернета! Энтузиасты красят деревянные дома с резными наличниками в историческом центре города.- Идёт реконструкция сквера у Гостиных рядов. Нервный бригадир, приняв меня за блогера, ехидно поинтересовался: «Хорошо поснимал? А работать не пробовал?». Сразу видно, у человека есть телевизор, и даже понятно, кого он цитирует, - шутит Сергей Тарасенко.«Туалетная» плитка на откосах Элеватора окончательно пришла в негодность. Всё-таки старые советские бетонные «соты» были куда практичнее. С травой и кустарниками, как на Балтахинова.Таинственные дебри в самом центре города, у Танка. Готовые декорации! Можно снимать приключенческий фильм-квест. Секретная z-дверь куда-то. Непонятный белый камень в честь чего-то. Вероятно, кто-то когда-то что-то обещал воздвигнуть. Но... Поросло травой... Кстати, куда денутся вот эти буйные прошлогодние травы? Неужели сгорят от небрежно брошенной сигареты?Следы пожара на горке с трамплином у лыжной базы «Снежинка». Совсем рядом с городом.В окрестностях у Гуннского городища — мёртвые змеи на дорогах. Тревожно.