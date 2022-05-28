В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В горах Бурятии ожидается мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, по юго-западу и северу до умеренных, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +13,+18, по северной половине при осадках +4,+9.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-17 м/с. Температура днём +15,+17.

