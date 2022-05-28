В горах Бурятии ожидается мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, по юго-западу и северу до умеренных, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +13,+18, по северной половине при осадках +4,+9.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-17 м/с. Температура днём +15,+17.
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
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Общество, 28.05.2022
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
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