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В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов

В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В горах Бурятии ожидается мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, по юго-западу и северу до умеренных, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +13,+18, по северной половине при осадках +4,+9.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-17 м/с. Температура днём +15,+17.
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