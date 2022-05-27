Бурятские борцы завоевали золотые медали на всероссийском турнире в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ проходит турнир, который является генеральной репетицией перед чемпионатом России. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Сегодня, 27 мая, в Улан-Удэ проходят финальные бои всероссийского турнира по вольной борьбе среди мужчин памяти Василия Гармаева. Турнир проходит в региональном центре единоборств.



В финальной схватке в весовой категории до 86 килограмм встретились два борца из Бурятии. В захватывающем поединке золото забрал Александр Будажапов. Серебряная медаль у заслуженного мастера спорта России Александра Цоктоева.



Также победу одержал мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Евгений Жербаев, выступающий в категории до 74 кг. В финале с уверенным счётом 10:0 он был сильнее представителя Монголии Сумъяабазар Занданбуд.



Сегодня также пройдёт церемония награждения победителей и призёров.



В турнире участвуют сильнейшие борцы Бурятии и ведущие спортсмены из Кемеровской, Иркутской области. Также приехали спортсмены из Забайкальского края. Сильнейший состав борцов отправила Монголия. Всего в Улан-Удэ собралось около 100 спортсменов.



В составе команды Бурятии: восстановившийся после травмы бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Арсалан Будажапов, Дымчик (Ринчинов) Батомункуев и Алдар Бальжинимаев.



Для российских спортсменов соревнования станут генеральной репетицией перед главным стартом страны – национальным чемпионатом, который состоится в конце июля в Кызыле.



Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказал постоянный партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).



Вчера, 26 мая, на церемонии открытия заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов вручил удостоверение и знак «Заслуженный работник физической культуры Бурятии» тренеру республиканской спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе Зоригто Менжикову.



Василий Енхоевич Гармаев – первый мастер спорта по вольной борьбе Бурятии. Первый в Бурятии судья всесоюзной и международной категорий по вольной борьбе. Он воспитал целую плеяду прославленных бурятских борцов.



Именно Гармаев стал инициатором проведения в республике международного турнира по вольной борьбе на призы газеты «Сельская жизнь» с участием сборных команды более 10-ти стран мира. Этот турнир, по мнению экспертов, дал мощный импульс развитию вольной борьбы в Бурятии. Организовал и ряд других значимых турниров.



Лучший тренер по вольной борьбе XX века Дмитрий Миндиашвили называл его одним из тех, кто «поставили на ноги бурятскую борьбу, создали авторитетную во всем борцовском мире школу».





Программа всероссийского турнира памяти Василия Гармаева на 27 мая:



11.00-13.00ч. – Утешительные встречи;

13.00-15.00ч. – Встречи за III-V места, финальные встречи за I-II места, награждение призёров и победителей.



Вход свободный.



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