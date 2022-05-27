На промышленной площадке Усолья-Сибирского начнутся работы по рекультивации
В Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области с 1 июня отменяется режим ЧС. Указ об этом подписал губернатор региона.
В документе сказано:
- В связи с выполнением первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с накоплением химически опасных веществ, ртутьсодержащих материалов на территории ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», распространением загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования, постановляю отменить на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское, Усольского районного муниципального образования режим функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 8 часов 00 минут 1 июня 2022 года.
Напомним, в июле 2020 года правительству России было поручено организовать работу по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке города Усолье-Сибирское. Режим ЧС в Усолье-Сибирском и Усольском районе был введён указом губернатора области с 9 октября 2020 года.
В настоящее время мероприятия, спланированные на 2021 год, завершены в полном объёме. Работы по рекультивации территории промышленной площадки будут начаты после завершения проектирования и проведения государственной экологической экспертизы ориентировочно во второй половине 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В районе Иркутской области с 1 июня отменят режим ЧС
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