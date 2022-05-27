Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву

Участникам предстоит выполнить работу на «Коновязях Баторов Гэсэра»



С 10 июня в Селенгинском районе Бурятии пройдёт открытый конкурс мастеров резьбы и росписи по дереву «Золотая коновязь». Местом проведения конкурса станет перевал Убиенный.



- Цель конкурса – благоустройство территории «33 коновязи Баторов Гэсэра», развития профессионального мастерства резьбы по дереву, - сообщает администрация Селенгинского района.



К участию в конкурсе приглашаются резчики по дереву, столяры, плотники, плотники-реставраторы.



Конкурс проводится в два этапа. С 23 мая по 3 июня принимаются заявки от мастеров. 10 июня в 10:00 на территории «33 коновязи Баторов Гэсэра» в Селенгинском районе состоится сам конкурс. Участникам предстоит выполнить работу на уже имеющихся коновязях.



Победитель конкурса будет награждён денежной премией, бронзовой статуей «Гэсэр» и дипломом победителя.



Более подробно с условиями проведения и участия в конкурсе можно ознакомиться в положении на сайте администрации Селенгинского района.



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