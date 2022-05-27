Школьники Бурятии сдают ОГЭ

Сегодня прошёл основной государственный экзамен по обществознанию



27 мая во всех 89 задействованных пунктах проведения экзаменов в Бурятии прошёл экзамен по обществознанию у учеников девятых классов. ОГЭ по обществознанию сдавали сегодня 6341 человек из зарегистрированных 6376.



В соответствии с утверждённым расписанием в основной период ОГЭ уже прошли: 19 и 20 мая – экзамены по иностранным языкам, 23 и 24 мая – по математике. 27 и 28 мая проходит ОГЭ по обществознанию.



Также 1 июня состоятся основные государственные экзамены по истории, физике, биологии и химии; 7 и 8 июня – по русскому языку; 15 июня – по биологии, информатике и ИКТ, географии и химии; 22 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии. С 4 июля по 9 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

