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В музее поднимут один из самых больших флагов Бурятии

В музее поднимут один из самых больших флагов Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие пройдёт в день рождения республики

30 мая, в день рождения Бурятии, в Улан-Удэ поднимут один из самых больших государственных флагов республики. Мероприятие пройдёт в этнографическом музее народов Забайкалья с 10:00.

В церемонии поднятия государственного флага Бурятии примут участие юноармейцы, участники Дельфийских игр, волонтёры культуры. Акцию проведут под музыкальное сопровождение военного оркестра: прозвучит гимн республики. Флаг размером 3 метра на 1, 5 метра изготовлен специально для этнографического музея.

Целями проведения церемонии станут повышение патриотического воспитания молодёжи и формирование интереса жителей и гостей Улан-Удэ к истории Бурятии, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

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