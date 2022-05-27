В музее поднимут один из самых больших флагов Бурятии

Мероприятие пройдёт в день рождения республики



30 мая, в день рождения Бурятии, в Улан-Удэ поднимут один из самых больших государственных флагов республики. Мероприятие пройдёт в этнографическом музее народов Забайкалья с 10:00.



В церемонии поднятия государственного флага Бурятии примут участие юноармейцы, участники Дельфийских игр, волонтёры культуры. Акцию проведут под музыкальное сопровождение военного оркестра: прозвучит гимн республики. Флаг размером 3 метра на 1, 5 метра изготовлен специально для этнографического музея.



Целями проведения церемонии станут повышение патриотического воспитания молодёжи и формирование интереса жителей и гостей Улан-Удэ к истории Бурятии, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



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