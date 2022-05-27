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В Забайкалье строят новый военный городок

В Забайкалье строят новый военный городок
Общество,  Фото:pixabay.com
Он будет готов к концу этого года

Строительство нового военного городка для расквартирования подразделений Восточного военного округа в посёлке Атамановка Забайкальского края идёт с учётом импортозамещения. При строительстве объекта применяются исключительно отечественные материалы и технологии. Всего, в ходе строительства будет использовано около 780 тонн металлоконструкций и 7,5 тысяч квадратных метров строительных сэндвич панелей. Площадь уложенного асфальтобетона на территории военного городка составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

В ходе первого этапа строительства военного городка специалисты военно-строительного комплекса уже возвели все здания. На площади в 14 гектаров сооружены корпуса трёх казарм, столовой, штаба с узлом связи. Общий процент строительной готовности объекта составляет почти 40%. В казармах завершаются отделочные работы, монтаж инженерных систем, в столовой и штабе с узлом связи ведётся монтаж внутренних перегородок. Срок завершения работ – конец этого года.

- Военный городок из быстровозводимых зданий строится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к местам размещения воинских частей. Технологии строительства зданий, рассчитанных на длительное пребывание военнослужащих, обеспечат комфортный температурно-влажностный режим даже в самые суровые морозы, - сообщает пресс-служба ВВО.

Каркасно-панельные двухэтажные здания трёх казарм предназначены для проживания нескольких сотен военнослужащих. На двух этажах здания запроектированы более 35 жилых секций. Также в казармах будут оборудованы помещения для занятий спортом, канцелярии, классы, комнаты для информирования и досуга, санитарно-бытовые помещения с автоматическими стиральными машинами, помещения для сушки белья, кладовые, комнаты для хранения оружия.

Комплексное здание штаба в два этажа – каркасно-панельного типа со стационарным узлом связи. Рядом со штабом воинского подразделения расположен строевой плац с трибуной.

Столовая спроектирована с полным технологическим циклом обработки сырья для приготовления пищи. В ней есть обеденные залы для военнослужащих с линией самообслуживания с элементами шведского стола. Предусмотрена организация диетического питания, с этой целью в горячем цехе выделяется место для приготовления диетических блюд. Для работников столовой оборудуются комнаты для отдыха, гардеробные, душевые, классы подготовки поваров.

Перед сдачей в эксплуатацию все объекты будут укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием.

Кроме этого, строители смонтируют блочно-модульную котельную, магистральные сети тепло- и водоснабжения, трансформаторную подстанцию, водозаборный комплекс, канализационную насосную станцию, канализационные очистные сооружения биологической очистки, локальные очистные сооружения.

Во всех рабочих кабинетах зданий предусмотрена установка средств связи. Помимо всего, объекты будут оснащены техническими средствами охраны. Все помещения будут оборудованы системой противопожарной защиты и автоматическими установками пожарной сигнализации с речевым и звуковым оповещением, а входные группы, места несения службы дневальных, комнаты для хранения оружия будут обеспечены и системой видеонаблюдения с выводом информации на пульт дежурной смены. 
Забайкальский край ВВО военнослужащие казармы военный городок строительство

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