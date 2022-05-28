 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

В Бурятии разыграют кубок по ловле рыбы на донную удочку

В Бурятии разыграют кубок по ловле рыбы на донную удочку
Общество,  Фото:pixabay.com
Количество участников ограничено

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Бурятии 4 июня состоится открытый кубок республики по ловле на донную удочку. Соревнования пройдут на озере Щучьем.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные спортсмены регионов РФ. Предварительные заявки команд и участников в личном зачёте подаются до 3 июня.

Программа соревнований

Первый тур
7.00-8.00 – Сбор, регистрация участников соревнования, жеребьёвка секторов
8.00 - Построение, торжественное открытие соревнования
8.30 - Вход в секторы, начало подготовки
9.00 - Старт (начало ловли)
12.00 - Финиш первого тура
12.30 - Взвешивание уловов, подведение итогов первого тура

Второй тур
14.00 - Вход в секторы, начало подготовки
14.30 - Старт (начало ловли)
17.30 - Финиш второго тура
17.30-18.30 - Взвешивание уловов, подведение итогов
18.30 - Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований

Определение и награждение победителей осуществляется в личном зачёте. Три призёра в личном зачёте, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Каждому участнику соревнований вручается памятный значок и наклейка с символикой чемпионата. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.

Возрастное ограничение 0+

Бурятия рыболовный спорт спорт кубок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
Общество, 28.05.2022
Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
В Улан-Удэ похолодало до +17 градусов
Общество, 28.05.2022
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи
Общество, 27.05.2022
Горожане увидят картины Георгия Баженова и Марии Метёлкиной
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Мастера Бурятии посоревнуются в резьбе по дереву
Общество, 27.05.2022
Участникам предстоит выполнить работу на «Коновязях Баторов Гэсэра»
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Общество, 27.05.2022
Будет проводиться акарицидная обработка
В Забайкалье строят новый военный городок
В Забайкалье строят новый военный городок
Общество, 27.05.2022
Он будет готов к концу этого года
Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Общество, 27.05.2022
В республике продолжается реализация книжного проекта
За помощью против бешенства в Бурятии обратилось более 600 человек
За помощью против бешенства в Бурятии обратилось более 600 человек
Общество, 27.05.2022
От укусов животных в 2022 году пострадали более 61 тысячи россиян
В Бурятии стартовал благотворительный марафон для Троицкой церкви
В Бурятии стартовал благотворительный марафон для Троицкой церкви
Общество, 27.05.2022
Концерт в поддержку марафона состоится в начале июня в селе Большая Кудара
В Иркутской области представили концепцию межвузовского кампуса
В Иркутской области представили концепцию межвузовского кампуса
Общество, 27.05.2022
Объекты первого этапа строительства разместятся вблизи студгородка Иркутска и ИрНИТУ
В Мухоршибирском районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
В Мухоршибирском районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество, 27.05.2022
У юбиляра 11 внуков, 11 правнуков и 1 праправнук
Жители Бурятии встретятся с кинопродюсером из Москвы
Жители Бурятии встретятся с кинопродюсером из Москвы
Общество, 27.05.2022
Творческие встречи состоятся в Улан-Удэ и районах республики
В музее поднимут один из самых больших флагов Бурятии
В музее поднимут один из самых больших флагов Бурятии
Общество, 27.05.2022
Мероприятие пройдёт в день рождения республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^