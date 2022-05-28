Количество участников ограничено
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Бурятии 4 июня состоится открытый кубок республики по ловле на донную удочку. Соревнования пройдут на озере Щучьем.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные спортсмены регионов РФ. Предварительные заявки команд и участников в личном зачёте подаются до 3 июня.
Программа соревнований
Первый тур
7.00-8.00 – Сбор, регистрация участников соревнования, жеребьёвка секторов
8.00 - Построение, торжественное открытие соревнования
8.30 - Вход в секторы, начало подготовки
9.00 - Старт (начало ловли)
12.00 - Финиш первого тура
12.30 - Взвешивание уловов, подведение итогов первого тура
Второй тур
14.00 - Вход в секторы, начало подготовки
14.30 - Старт (начало ловли)
17.30 - Финиш второго тура
17.30-18.30 - Взвешивание уловов, подведение итогов
18.30 - Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований
Определение и награждение победителей осуществляется в личном зачёте. Три призёра в личном зачёте, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Каждому участнику соревнований вручается памятный значок и наклейка с символикой чемпионата. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии разыграют кубок по ловле рыбы на донную удочку
Общество, Фото:
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