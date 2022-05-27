В Джидинском районе Бурятии прощаются с погибшим на Украине военным

Погибший в ходе спецоперации Александр Харламов награждён орденом Мужества посмертно
Сегодня, 27 мая, в селе Петропавловка в Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации на Украине Харламовым Александром Владимировичем.
Александр Харламов родился 15 мая 1999 года в Петропавловке. Окончил Петропавловскую среднюю школу №1. Увлекался настольным теннисом и армрестлингом, сообщается в группе «Джида-инфо».
В 2013 году поступил в Джидинский многопрофильный техникум по специальности автомеханик. Во время учёбы был активным участником ансамбля «Казачий разъезд», вместе с которым два раза ездил в Беларусь.
В 2018 году с отличием окончил техникум и в июле был призван на срочную службу. Служил в войсках Национальной гвардии в Санкт-Петербурге.
В 2019 году продолжил службу по контракту в одной из войсковых частей Бурятии на должности водителя-электрика в звании рядового.
Погиб в ходе спецоперации. За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Александр Харламов представлен к награждению Георгиевским крестом IV степени.
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