В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда



- До начала заседания пострадавшая обратилась в суд с заявлением, в котором отказалась от требований в полном объёме. Владелец собаки полностью возместил ущерб, и претензий к нему она не имеет. Согласно положениям ст. 39 ГПК РФ, истец вправе отказаться от иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц, - пояснили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Суд удовлетворил ходатайство, производство по делу прекращено.



Однако не все судебные разбирательства заканчиваются так мирно. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно искусанная собакой жительница Улан-Удэ





Однако не все судебные разбирательства заканчиваются так мирно. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно искусанная собакой жительница Улан-Удэ отсудила у владелицы животного более 200 тысяч рублей материального ущерба и морального вреда . Пёс настолько сильно искусал женщину, что она буквально ползком добиралась до дома. После нападения проходила длительное лечение, при этом хозяйка собаки пострадавшей практически не помогала.

Жительницу Иволгинского района Бурятии покусала собака, у которой есть хозяин. Женщина решила подать на владельца животного в суд. В своём иске пострадавшая потребовала возместить материальный ущерб – 22,5 тысячи рублей, а также 27 тысяч в качестве морального вреда.Однако до суда дело в итоге так и не дошло. Женщина и хозяин собаки смогли договориться. Всё потому, что владелец животного добровольно заплатил ей требуемую сумму.