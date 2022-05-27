В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда

Жительницу Иволгинского района Бурятии покусала собака, у которой есть хозяин. Женщина решила подать на владельца животного в суд. В своём иске пострадавшая потребовала возместить материальный ущерб – 22,5 тысячи рублей, а также 27 тысяч в качестве морального вреда.
Однако до суда дело в итоге так и не дошло. Женщина и хозяин собаки смогли договориться. Всё потому, что владелец животного добровольно заплатил ей требуемую сумму.
- До начала заседания пострадавшая обратилась в суд с заявлением, в котором отказалась от требований в полном объёме. Владелец собаки полностью возместил ущерб, и претензий к нему она не имеет. Согласно положениям ст. 39 ГПК РФ, истец вправе отказаться от иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц, - пояснили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Суд удовлетворил ходатайство, производство по делу прекращено.
Однако не все судебные разбирательства заканчиваются так мирно. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно искусанная собакой жительница Улан-Удэ отсудила у владелицы животного более 200 тысяч рублей материального ущерба и морального вреда. Пёс настолько сильно искусал женщину, что она буквально ползком добиралась до дома. После нападения проходила длительное лечение, при этом хозяйка собаки пострадавшей практически не помогала.