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В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда

В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда
Общество,  Фото:pixabay.com
 Пострадавшей от нападения собаки возместили моральный вред и материальный ущерб

Жительницу Иволгинского района Бурятии покусала собака, у которой есть хозяин. Женщина решила подать на владельца животного в суд. В своём иске пострадавшая потребовала возместить материальный ущерб – 22,5 тысячи рублей, а также 27 тысяч в качестве морального вреда.

Однако до суда дело в итоге так и не дошло. Женщина и хозяин собаки смогли договориться. Всё потому, что владелец животного добровольно заплатил ей требуемую сумму.
 
- До начала заседания пострадавшая обратилась в суд с заявлением, в котором отказалась от требований в полном объёме. Владелец собаки полностью возместил ущерб, и претензий к нему она не имеет. Согласно положениям ст. 39 ГПК РФ, истец вправе отказаться от иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц, - пояснили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
 
Суд удовлетворил ходатайство, производство по делу прекращено.
 
Однако не все судебные разбирательства заканчиваются так мирно. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно искусанная собакой жительница Улан-Удэ отсудила у владелицы животного более 200 тысяч рублей материального ущерба и морального вреда. Пёс настолько сильно искусал женщину, что она буквально ползком добиралась до дома. После нападения проходила длительное лечение, при этом хозяйка собаки пострадавшей практически не помогала.


суд собаки

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