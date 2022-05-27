В Пушкинский день в Улан-Удэ покажут пьющего и страдающего Онегина

Общество, Фото: Александра Данилова

Улан-удэнцы увидят один из самых неординарных спектаклей Русского драмтеатра



6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ состоится показ спектакля «Онегин» (16+) в постановке Ивана Комарова.



«Онегин» – один из самых неординарных спектаклей в репертуаре Русского драмтеатра. Здесь гроб с дядей горит, Онегин пьёт, Ленский «оживает», а Татьяна не кисейная барышня, а девушка в кроссах и футболке. Классическое произведение, экранизированное и поставленное сотни раз на самых разных сценах, получает иное прочтение. При этом текст автора сохранён без изменений, но звучит он невероятно актуально и современно, сообщили в пресс-службе театра.



Здесь Евгений Онегин – человек, который пьёт и страдает. Всему виной она – русская хандра, которая беспощадно овладела им. И режиссёр пытается разобраться, почему молодой Онегин уже не способен на любовь, почему не позволяет себе быть счастливым, почему бежит от всего хорошего и разрушает как самого себя, так и жизни окружающих его людей. Эгоист ли он? Или несчастный человек, загнанный в угол своими травмами, внутренними проблемами и противоречиями?



«И даже нежная привязанность Тани не заткнёт огромную дыру в его сердце. Он не умеет любить. «Сенсационный уб…к», – кричит ему в лицо Дмитрий Тарбеев в роли Ленского. Речь Ленского перед дуэлью, написанная драматургом Алиной Журиной, – мощная кульминация первого акта, когда чувства обнажены и смерть неизбежна, будь то физическая: убитый поэт, или метафорическая, будь то мертвый и бесчувственный Онегин. Короче, русская хандра…» – писали в СМИ после премьеры.



Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный как День русского языка.

