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В Иркутской области представили концепцию межвузовского кампуса

В Иркутской области представили концепцию межвузовского кампуса
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Объекты первого этапа строительства разместятся вблизи студгородка Иркутска и ИрНИТУ

Архитектурно-градостроительную концепцию строительства межвузовского кампуса в Иркутске рассмотрели на заседании градостроительного совета в Иркутской области. Напомним, что регион готовит заявку на участие в программе по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) в рамках проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров».

Архитектурно-градостроительную концепцию на заседании представил председатель совета директоров градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Андрей Шишкин.

Предполагается, что объекты первого этапа строительства кампуса разместятся вблизи студгородка Иркутска и ИрНИТУ. Концепцией предусмотрено возведение пяти шестнадцатиэтажных корпусов общежитий на 2336 человек, шести семиэтажных — на 1296 человек, а также дополнительного учебного корпуса и подземной автопарковки.

В рамках второй очереди строительства планируется благоустройство ближайшего к реке участка. На этой площади проектом предусмотрено размещение конгресс-центра, водноспортивного комплекса и учебно-лабораторных корпусов. Один из корпусов отведут под IT-кластер, digital-лаборатории и серверный центр, другой — под центр кросс-платформенного образования, стартап-площадки и библиотеку, третий — под открытые мастерские 3D-печати, макетостроения, деревообработки и керамики.

Экстерьерная часть комплекса призвана объединить несколько городских сценариев. Для их реализации предложено создать на участке торговую улицу, площадь событий, детский игровой парк и пешеходную зону. Проектом предусмотрен первый в Иркутске велопешеходный мост.

- Структура будущего комплекса разработана с учётом сквозного движения и максимальной проницаемости. Данное решение формирует среду, которая будет интересна и комфортна как для жизни и отдыха студентов и преподавателей, так и для жителей Иркутска. Дополнительно предлагается устройство вело-пешеходного моста через Ангару, который соединит Правобережный и Свердловский районы и откроет прямой доступ пешеходам в новое общественное пространство. Ансамбль состоит из шести объёмов, соединённых галереями на уровне второго этажа. Самый крупный корпус – это многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Он, как и здание конгресс-центра, ориентирован на поток людей, идущих с велопешеходного моста. Ближе к ядру комплекса предусмотрена гостиница, а на западе – три здания технопарка с дворами-атриумами, которые можно отвести под размещение защищённых от ветра общественно-социальных пространств. Студенты, преподаватели и горожане смогут попадать в них, не заходя в здания, — пояснил Андрей Шишкин.

В рамках заседания было отмечено, что концепция создаёт комфортную среду проживания для студентов и гостей Иркутска, предоставляет возможности досуга, обучения, предпринимательской деятельности, улучшает качество городской среды.

Обсуждение документа продолжится. Вузовское и научное сообщество региона готово вносить свои предложения, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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