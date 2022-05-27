В Бурятии из озера вытащили шины и огнетушители







- На берегу озера мы нашли очень много бутылок, пакетов, коробочек и даже капот от машины. Также кто-то выбросил в озеро использованные огнетушители и старые шины, - рассказала мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.



Совместными усилиями участники акции собрали целую тонну мусора.



- Обидно, что не все отдыхающие соблюдают чистоту и порядок в лесах. Мы надеемся, что после уборки, отдыхающим и местным жителям будет стыдно оставлять после себя мусор, - поделился участник акции.













В Муйском районе Бурятии сотрудники Муйского лесхоза очистили берег озера Безымянное и прилегающий к нему лес. Не остались равнодушными ребята из детско-юношеского лесничества, учащиеся объединения «Я - волонтёр», а также местные жители, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.На берегу озера расположено место отдыха, где любят отдыхать местные жители и туристы. Однако, как отмечают лесники, не все отдыхающие соблюдают правила санитарной безопасности.