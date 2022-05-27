В Бурятии из озера вытащили шины и огнетушители

Участники акции собрали целую тонну мусора
В Муйском районе Бурятии сотрудники Муйского лесхоза очистили берег озера Безымянное и прилегающий к нему лес. Не остались равнодушными ребята из детско-юношеского лесничества, учащиеся объединения «Я - волонтёр», а также местные жители, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На берегу озера расположено место отдыха, где любят отдыхать местные жители и туристы. Однако, как отмечают лесники, не все отдыхающие соблюдают правила санитарной безопасности.
- На берегу озера мы нашли очень много бутылок, пакетов, коробочек и даже капот от машины. Также кто-то выбросил в озеро использованные огнетушители и старые шины, - рассказала мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.
Совместными усилиями участники акции собрали целую тонну мусора.
- Обидно, что не все отдыхающие соблюдают чистоту и порядок в лесах. Мы надеемся, что после уборки, отдыхающим и местным жителям будет стыдно оставлять после себя мусор, - поделился участник акции.
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