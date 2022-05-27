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В Бурятии пройдёт чемпионат по велогонкам в гору

В Бурятии пройдёт чемпионат по велогонкам в гору
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся 29 мая

29 мая в Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики в индивидуальной велогонке на время в гору (шоссе). Местом проведения станет 17-й км Спиртзаводского тракта. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км.

В соревнования примут участие группы: юноши, юниоры 14-18 лет; мужчины 19-49 лет; ветераны 50 и старше; девушки, женщины всех возрастов; мужчины на горных велосипедах всех возрастов.

Регистрация начнётся 29 мая в 10:00. В 11:00 будет дан старт гонки. В 13:00 состоится подведение итогов, будут награждены победители и призёры. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта РБ.

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