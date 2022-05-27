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Влюблённые из Улан-Удэ приняли участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы»

Влюблённые из Улан-Удэ приняли участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы»
Общество, 
В реалити-шоу телеканала «Пятница» Жаргал и Натали сыграли свадьбу в национальном стиле

Влюблённые из Улан-Удэ Жаргал и Натали стали участниками реалити-шоу телеканала «Пятница» «Четыре свадьбы» (16+).

По правилам шоу, четыре невесты и четыре жениха борются за главный приз - медовый месяц. В соревнование за путешествие мечты вступают невесты. Каждая из девушек должна доказать своим соперницам, что её свадьба – самая лучшая. Для этого они сами становятся почётными гостями на торжествах друг друга и оценивают свадьбы конкуренток.


До свадьбы Жаргал и Натали встречалась полгода. Натали рассказала, что их объединяет любовь к еде, а в остальном они очень разные.

Свадьба улан-удэнцев проводилась по бурятским обычаям. Бюджет составил 150 тысяч рублей. Жених и невеста были облачены в стилизованные наряды. За вечер невеста сменила несколько нарядов.

Церемония началась с обряда очищения в дацане. Здесь же присутствовали остальные участницы шоу, они молча наблюдали за процессом. При этом девушкам никто не объяснил, что происходит, и у них остались вопросы. После дацана гостьи отправились на банкет. Первое, что их впечатлило – это большое количество гостей. А вот к оформлению зала у них были претензии: по мнению девушек, на столах было слишком мало украшений.


На банкете молодожёны и гости были в национальных костюмах. Это впечатлило капризных участниц шоу. Многие гости поздравляли молодых на бурятском языке, и девушки не понимали, что они говорят: «Нам бы сюда переводчика посадили», - сказала одна из участниц шоу.

Фишкой вечера стала национальная игра – разбивание хребтовой кости. За неё победителю вручили главный приз – живого барана.

Когда участницы шоу вышли поздравлять Натали и Жаргала, их шумно поприветствовали. А родители молодожёнов преподнесли гостьям белые хадаки.

- Вообще это… Я даже потерялась немножко, - призналась участница шоу Анна.

Но самым трогательным моментом свадьбы стала церемония зажжения семейного очага. Жених расчувствовался, когда благодарил родителей, а невеста утешала его поглаживаниями.

- Ну, это было на самом деле мило, потому что мало мужчин, которые умеют плакать и показать свои эмоции, - призналась участница Анастасия.

В завершение вечера невесты оценили свадьбу Жаргала и Натали на 70 баллов. Пара заняла третье место, а победа в шоу и главный приз – свадебное путешествие досталась паре Анны и Александра из города Великие Луки. После подведения итогов Натали расплакалась и вышла из студии.   

телешоу

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