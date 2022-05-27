В республике продолжается реализация книжного проекта
В Бурятии реализуется информационно-образовательный проект «Занимательный Улан-Удэ». Он стал одним из победителей городского конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
В рамках проекта будет издана иллюстрированная книга «Занимательный Улан-Удэ. Часть вторая», посвящённая памяти городских краеведов Ф.Я. Коваленко, В. К. Гурьянова и Э.В. Демина. С книгой можно будет совершить экскурсии по городу, посетить его знаковые места.
- У улиц, площадей, и районов нашего города такие разные названия. Батарейка, Зауда, Шишковка, Комушка – эти названия заняли почётное место в истории и городском фольклоре. Но почему они появились и как раньше назывались эти и другие культовые места Улан-Удэ? Как история города отразилась в неформальных, народных названиях его улиц, проспектов, площадей? В одном из разделов книги мы соберём топонимы города, значение которых нам удалось установить, - сообщает пресс-служба централизованной библиотечной систему Улан-Удэ.
Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в написании книги.
- Если вы знаете, почему так называются: парк «Юбилейный», острова Комсомольский, Конный, Общественный, Измайлов, озеро Карасиное и прочее – пишите в комментариях, делитесь в соцсетях… Пишите на [email protected] , - призывают сотрудники ЦБС Улан-Удэ.
Презентация планируется в сентябре этого года.
Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Общество, Фото:
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