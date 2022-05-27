 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ

Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике продолжается реализация книжного проекта

В Бурятии реализуется информационно-образовательный проект «Занимательный Улан-Удэ». Он стал одним из победителей городского конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

В рамках проекта будет издана иллюстрированная книга «Занимательный Улан-Удэ. Часть вторая», посвящённая памяти городских краеведов Ф.Я. Коваленко, В. К. Гурьянова и Э.В. Демина. С книгой можно будет совершить экскурсии по городу, посетить его знаковые места.

- У улиц, площадей, и районов нашего города такие разные названия. Батарейка, Зауда, Шишковка, Комушка – эти названия заняли почётное место в истории и городском фольклоре. Но почему они появились и как раньше назывались эти и другие культовые места Улан-Удэ? Как история города отразилась в неформальных, народных названиях его улиц, проспектов, площадей? В одном из разделов книги мы соберём топонимы города, значение которых нам удалось установить, - сообщает пресс-служба централизованной библиотечной систему Улан-Удэ.

Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в написании книги.

- Если вы знаете, почему так называются: парк «Юбилейный», острова Комсомольский, Конный, Общественный, Измайлов, озеро Карасиное и прочее – пишите в комментариях, делитесь в соцсетях… Пишите на [email protected] , - призывают сотрудники ЦБС Улан-Удэ.

Презентация планируется в сентябре этого года.
проект Улан-Удэ краеведение книга экскурсия топонимика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Общество, 27.05.2022
Будет проводиться акарицидная обработка
В Забайкалье строят новый военный городок
В Забайкалье строят новый военный городок
Общество, 27.05.2022
Он будет готов к концу этого года
Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Жителей Бурятии приглашают поделиться знаниями о топонимах Улан-Удэ
Общество, 27.05.2022
В республике продолжается реализация книжного проекта
За помощью против бешенства в Бурятии обратилось более 600 человек
За помощью против бешенства в Бурятии обратилось более 600 человек
Общество, 27.05.2022
От укусов животных в 2022 году пострадали более 61 тысячи россиян
В Бурятии стартовал благотворительный марафон для Троицкой церкви
В Бурятии стартовал благотворительный марафон для Троицкой церкви
Общество, 27.05.2022
Концерт в поддержку марафона состоится в начале июня в селе Большая Кудара
В Иркутской области представили концепцию межвузовского кампуса
В Иркутской области представили концепцию межвузовского кампуса
Общество, 27.05.2022
Объекты первого этапа строительства разместятся вблизи студгородка Иркутска и ИрНИТУ
В Мухоршибирском районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
В Мухоршибирском районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество, 27.05.2022
У юбиляра 11 внуков, 11 правнуков и 1 праправнук
Жители Бурятии встретятся с кинопродюсером из Москвы
Жители Бурятии встретятся с кинопродюсером из Москвы
Общество, 27.05.2022
Творческие встречи состоятся в Улан-Удэ и районах республики
В музее поднимут один из самых больших флагов Бурятии
В музее поднимут один из самых больших флагов Бурятии
Общество, 27.05.2022
Мероприятие пройдёт в день рождения республики
Балерины из Бурятии примут участие в «Олимпийских играх» мира балета
Балерины из Бурятии примут участие в «Олимпийских играх» мира балета
Общество, 27.05.2022
Бурятский театр оперы и балета представят Харука Ямада и Анастасия Никольская
Актёр Александр Михайлов стал почётным гражданином Забайкалья
Актёр Александр Михайлов стал почётным гражданином Забайкалья
Общество, 27.05.2022
В Чите открылся Забайкальский международный кинофестиваль
В Бурятии состоится смотр культуры и быта семейских
В Бурятии состоится смотр культуры и быта семейских
Общество, 27.05.2022
Конкурс «Хранители отчих традиций» пройдёт в республике в третий раз
WWF России отметил госинспектора из Бурятии за мужество
WWF России отметил госинспектора из Бурятии за мужество
Общество, 27.05.2022
Сергей Красиков получил диплом от Всемирного фонда дикой природы
Школьники Бурятии сдают ОГЭ
Школьники Бурятии сдают ОГЭ
Общество, 27.05.2022
Сегодня прошёл основной государственный экзамен по обществознанию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^