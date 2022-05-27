Будет проводиться акарицидная обработка
30 мая с 10:30 до 14:00 на территории этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии проводит запланированную акарицидную обработку.
- Акарицидные обработки зон отдыха являются неотъемлемой составляющей профилактики клещевых инфекций, - отмечают в музее.
Для посетителей музей открыт с 14:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в апреле проходила кампания по противоклещевой обработке общественных территорий. До 27 апреля специалисты должны были обработать 43 городских сквера.
Музей в Улан-Удэ закроют на полдня
Общество, Фото:
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