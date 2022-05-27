WWF России отметил госинспектора из Бурятии за мужество

Сергей Красиков получил диплом от Всемирного фонда дикой природы
Государственный инспектор Байкальского заповедника Сергей Красиков отмечен дипломом за мужество в сохранении дикой природы в специальной номинации конкурса на соискание премии имени Лоры Уильямс. Премия, учреждённая Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, присуждается молодым специалистам за достижения в деле сохранения видового разнообразия и природных ресурсов страны.
Больше десяти лет Сергей Красиков отдал защите природы Алтачейского заказника. В октябре 2020 года государственный инспектор во время задержания пострадал от действий браконьеров: его сбили машиной. Перелом руки, сотрясение мозга не помешали Сергею выполнить свою работу. Однако уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили на самого госинспектора: браконьеры обвинили его в нападении и нанесении им телесных повреждений.
Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. Руководством заповедника были приложены усилия для защиты госинспектора, множество людей из разных городов страны объединились, чтобы поддержать Сергея.
В итоге уголовное дело на инспектора было прекращено.
- Следствие установило: при задержании лиц, причастных к незаконной охоте в Алтачейском заказнике, государственный инспектор Красиков С. С. не превысил мер, необходимых для задержания лиц, совершивших преступление, - сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.
- Я родился и живу на этой земле, уважаю и ценю людей, которые, как и я, любят природу. Суть моей работы состоит в охране территории государственного заказника «Алтачейский», в обеспечении соблюдения заповедного режима. Я всегда выполнял и выполняю свою работу честно, следуя закону, – говорит Сергей.
WWF России выразил благодарность Сергею Красикову за мужество в сохранении дикой природы.
Справка
Премия имени Лоры Уильямс за достижения в области охраны дикой природы России учреждена WWF России в 2019 году. Она призвана поощрить молодых специалистов, добившихся значительных результатов в сохранении видового разнообразия и природных ресурсов страны. Возраст участников не должен превышать 35 лет.
Кандидатов выдвигают федеральные и региональные ООПТ; некоммерческие организации, деятельность которых направлена на сохранение дикой природы России; научные учреждения; учебные заведениями; представители местных органов власти; члены Совета WWF России.
Премия была создана в память об основательнице российской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) экоактивистке Лоре Уильямс.
В 2022 году вклад каждого из номинантов в сохранение дикой природы России оценивался по 13 критериям, в том числе сохранение биоразнообразия, предотвращение браконьерства, борьба с природными пожарами, научные достижения, экопросветительская деятельность и другое. Комиссия поставила много высоких оценок. По результатам подсчётов баллов определены четыре призёра; ещё пятерых участников WWF России награждает дипломами конкурса за успехи в деле охраны природы.
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