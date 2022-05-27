За помощью против бешенства в Бурятии обратилось более 600 человек

От укусов животных в 2022 году пострадали более 61 тысячи россиян



По данным Роспотребнадзора по Бурятии, за 4 месяца этого года в медицинские учреждения за антирабической помощью (иммунизацией против бешенства) обратилось 675 человек. Это на 145 обращений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



- С 2019 по 2021 год наблюдается тенденция к снижению обращаемости населения за медицинской помощью по поводу укусов в учреждения здравоохранения на 1332 обращения. Причиной послужило усиление работы муниципального контроля при администрациях муниципальных образований, были организованы межведомственные мобильные группы по профилактике административных правонарушений в области обращения с животными, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии РБ.



Так, за 4 месяца 2022 года в Бурятии за допущение нападения на человека составлено 95 административных протоколов. За самовыгул хозяйских собак составлено 420 протоколов. За нарушение порядка регистрации домашних животных – 356 протокола.



Согласно статистике, большинство нападений собак на людей совершаются владельческими собаками. За это предусмотрена административная ответственность в отношении владельца. Так допущение нападения хозяйского или безнадзорного животного на человека влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.



За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Нарушение порядка регистрации домашних животных влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



