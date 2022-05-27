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Прокуратура добивается создания маневренный жилфонд в селе в Бурятии

Прокуратура добивается создания маневренный жилфонд в селе в Бурятии
Общество,  Фото:pexels.com
Суд удовлетворил иск прокурора о создании маневренного жилищного фонда на территории одного из муниципальных образований

Как выяснила прокурорская проверка, на территории муниципального образования «Сельское поселение «Хоринское» отсутствует маневренный жилищный фонд. При этом один из многоквартирных домов в селе Хоринск признан аварийным и подлежащим сносу.

- Согласно требованиям закона помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В суд был подан иск о возложении на местную администрацию обязанности создать специализированный фонд.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура

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