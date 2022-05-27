Суд удовлетворил иск прокурора о создании маневренного жилищного фонда на территории одного из муниципальных образований
Как выяснила прокурорская проверка, на территории муниципального образования «Сельское поселение «Хоринское» отсутствует маневренный жилищный фонд. При этом один из многоквартирных домов в селе Хоринск признан аварийным и подлежащим сносу.
- Согласно требованиям закона помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В суд был подан иск о возложении на местную администрацию обязанности создать специализированный фонд.
Решение суда не вступило в законную силу.
Прокуратура добивается создания маневренный жилфонд в селе в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Суд удовлетворил иск прокурора о создании маневренного жилищного фонда на территории одного из муниципальных образований
Соревнования пройдут 25 июня
Сборная республики сыграет с гостями из Иркутска, Алтая, Новосибирска и Томска
В республике ожидается сильный ветер
Соревнования проведут в Кижингинском районе
К участию приглашают всех горожан
Областной праздник пройдёт в Усолье-Сибирском
Волонтёры привезут на мероприятие 20 четвероногих, оставшихся без хозяев
Концерт пройдёт в рамках офф-программы фестиваля
За дискредитацию Вооружённых сил женщина заплатит 40 тысяч
После двухлетнего перерыва все мероприятия пройдут в очном формате
Работы завершат к осени следующего года
Стартовал международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»
Город примет спартакиаду учащихся и чемпионат округа
В конкурсных направлениях участвовало более 200 человек