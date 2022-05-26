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«Живое серебро Байкала»: в Бурятии восстанавливают запасы рыбы

«Живое серебро Байкала»: в Бурятии восстанавливают запасы рыбы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рыбозаводчики повысили результаты в девять раз

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 мая Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил личинок омуля в естественную среду обитания - в реку Большая речка в Кабанском районе, впадающую в Байкал. Выпуск омульков делается ежегодно в целях восстановления и пополнения запасов омуля в Байкале.

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик рассказал «Байкал Daily», с чего начинался путь восстановления омулёвой популяции.

- Когда мы начали заниматься омулем, заготавливали всего 55 миллионов, в 2015-2016 году. Браконьерский прессинг и вообще давление со стороны, были очень сильные. И то, что мы сейчас заготавливаем – это колоссальный скачок. Это говорит о том, что восстановление омуля идет правильно и идет правильными темпами. Омуль – это, как говорят, бренд Байкала, лакомство озера, живое серебро Байкала. Для нас очень важно, чтобы омуль в Байкале был, потому что сейчас это активное привлечение в первую очередь туристов. Уже выпущенная нами рыба через пять-шесть лет подрастёт и вырастет до своих полноценных размеров. Это будет колоссальный объём рыбы. А если мы не сможем восстановить запасы рыбы – мы просто предадим то, что нам вверено как мировое наследие. Байкал – это же мировое наследие. Сейчас удалось не то, что остановить снижение запасов омуля, а запасы пошли колоссально вверх. Мы на сегодняшний день всё делаем для того, чтобы поддержать популяцию. Все выпущенные 330 миллионов икры пополнят Байкал. Они через восемь-девять лет дадут потомство и эта рыба там будет. И мы работаем для людей, мы работаем для Байкала, - рассказал Леонид Михайлик.

Несмотря на все старания рыборазводных заводов, процесс подготовки икры для дальнейшего выпуска в Байкал проходит гладко далеко не всегда. На окончательное количество выпущенной рыбы каждый год влияет множество факторов.

- В прошлом году мы заложили 773 миллиона живой икры, но в процессе инкубации, уже в этом году, столкнулись с такой проблемой, как уменьшение отхода икры. Больше, чем желалось бы. Если раньше от такого числа мы могли бы ожидать порядка 600 миллионов выпуска, то тут получилось, что живой мы выпустили только 338 миллионов, - рассказала заместитель начальника ФГБУ «Главрыбвод» Занна Воронова.

Специалист добавила, что предварительно это связано со значительным содержанием железа в воде, которая поступает в Байкал с реки Итанца.

- Это является одной из возможных причин, но нужно проводить дополнительные исследования, потому что состав воды и её качество последние годы требуют пристального внимания, поскольку были многоводные годы. Итанца ведь подпитывается с территории Прибайкальского района из озера Колок, и протекает по таким рельефам, где из почвы вымываются зачастую очень вредные элементы. Это всё могло так негативно сказаться на процессе инкубации икры, - уточнила Занна Воронова.

Результаты искусственного воспроизводства омуля всегда сравнивают с естественным. Заместитель начальника ФГБУ «Главрыбвод» рассказала «Байкал-Daily», что популяция посольского омуля практически на 100% существует за счёт искусственного воспроизводства на Большереченском рыбоводном заводе.

- Уже почти 90 лет эта популяция получает массово развитие именно за счёт работы рыбоводного предприятия. Естественные нерестовые площади в Большой речке позволяют получать не более 200 миллионов икры. Это самый идеальный случай. А вообще, считается, что выживаемость в естественных условиях от 5 до 20%. А мы получили процент выживания в наших условиях в этом году 46%. Результат выходит до девяти раз лучше, чем если бы этот омуль нерестился в реке Большая. Поэтому, когда нас упрекают, что надо было вообще не брать там икру и дать ей отнереститься в реке, то Байкал недополучил бы более 200 миллионов личинок. Мы, конечно, ожидали лучшего, но тем не менее, это был единственно возможный выход при ситуации закрытия завода на реконструкцию, - поделилась Занна Воронова.

В ФГБУ «Главрыбвод» отметили, что на сегодняшний день инкубацию икры омуля были вынуждены проводить на Селенгинском заводе, а не на Большереченском, так как подрядная организация не смогла вовремя сдать завод в эксплуатацию.
омуль Байкал рыбоводное производство

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