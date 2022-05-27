В республике ожидается сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая, по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с. Температура днём +15,+20, местами +5,+10.
В Улан-Удэ возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура днём +16,+18.
В Бурятии местами кратковременные дожди
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