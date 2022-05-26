Мэр Улан-Удэ: «Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания»

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

В столице Бурятии подвели итоги отопительного сезона



Сегодня, 26 мая, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл итоговое совещание по завершению отопительного периода 2021/2022 гг. с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций: ПАО «ТГК-14» и филиала ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятэнерго». Основной темой совещания стала ликвидация последствий аварийной ситуации на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года и подготовка к следующему отопительному сезону.



- Не могу не сказать о том, что все горожане, все мы выдержали очень серьёзное испытание, когда 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1. Но благодаря сплочённой команде, дружественной поддержке все мы вместе: это и наши ресурсоснабжающие, управляющие организации, коммунальные службы, коллективы детских садов, школ, больниц и других социальных объектов – смогли не допустить заморозки ни одного жилого дома, ни одного социального объекта. Да, в квартирах какое-то время было холодно, но горожане с пониманием отнеслись к непростой ситуации и вместе с нами достойно преодолели все испытания. 23 декабря авария произошла, а 28 декабря уже каждого потребителя мы заново запитали, - отметил Игорь Шутенков.



Директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Дмитрий Лебедь сообщил, что руководство компании сделало «серьёзнейшие выводы случившегося для недопущения подобных ситуаций впредь». В данный момент на предприятии ведётся ремонт основного и вспомогательного оборудования станций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, продолжается установка и монтаж нового генератора.



- Производственно-ремонтная программа этого года оценивается в 310 млн рублей, инвестпрограмма составляет 230 млн рублей. Материально-техническими ресурсами, персоналом своим и подрядных организаций для полноценного выполнения программ и подготовки к зиме 2022-2023 года обеспечены. Не сомневаюсь в качественной подготовке оборудования зданий, сооружений и персонала «Генерации Бурятии» к предстоящей зиме, - заверил Дмитрий Лебедь.



На электрических сетях прохождение отопительного сезона прошло в штатном режиме. Аварийность по сравнению с прошлым отопительным сезоном снизилась на 10 %. Сейчас энергетики приступили к ремонту электросетевого оборудования, чтобы подготовить его к следующей зиме.



- Всего на ремонт электросетевого комплекса города «Россети Сибирь» в Бурятии в этом году направят более 69 млн рублей, что больше на 7% уровня прошлого года, - сообщил главный инженер филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Виктор Перелыгин.



Заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев отметил, что перед прошедшим отопительным сезоном был выполнен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 35,5 млн рублей.



- На сетях МУП «Водоканал» произошло 79 технологических нарушений, что ниже предыдущего периода на 17%. В этом году мы завершили масштабный проект по реконструкции канализационного коллектора от ул. Пугачева до ул. Ключевская. Работы на объекте были завершены 22 апреля 2022 года, - доложил Сергей Гашев.



Мэр отметил, что в прошедшем сезоне введены два новшества. Отопительный период был начат на неделю раньше – 6 сентября, что позволило начать плавное заполнение сетей, а горожане не успели почувствовать в своих квартирах осенние холода. И выход из отопительного периода проведён позже обычного – 18 мая. Планируется, что такого графика энергетики будут придерживаться постоянно.



- В целом количество обращений или звонков от горожан по теплоснабжению снизилось на 42%. А благодаря поставленной работе по контролю за своевременной отработкой жалоб общее количество обращений с начала отопительного сезона снизилось в 5 раз – если в 2021 году их зарегистрировано 354, то в 2022 году – 73, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

