В Тункинской больнице в Бурятии отпраздновали День медсестры

На праздник собралось большое количество людей
В Тункинской центральной районной больнице отметили международный День медицинской сестры. Празднование этого стало уже традицией для врачей и жителей Тункинской долины.
- Мероприятие, уже ставшее традиционным, собрало большое количество людей, среди которых нужно отметить наших ветеранов. Многие из них были отмечены подарками и наградами, - рассказали в больницы.
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечать этот международный день стали с 1965 года.
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