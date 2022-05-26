В Тункинской больнице в Бурятии отпраздновали День медсестры









В Тункинской центральной районной больнице отметили международный День медицинской сестры. Празднование этого стало уже традицией для врачей и жителей Тункинской долины.- Мероприятие, уже ставшее традиционным, собрало большое количество людей, среди которых нужно отметить наших ветеранов. Многие из них были отмечены подарками и наградами, - рассказали в больницы.Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечать этот международный день стали с 1965 года.