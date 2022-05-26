Соревнования проведут в Кижингинском районе
В Бурятии с 5 по 9 июля пройдут XVIII республиканские летние сельские спортивные игры. Финальные соревнования состоятся в Кижингинском районе, сообщает группа «Ориентирование на сельских играх в Бурятии».
Спортсмены будут состязаться в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, агитационно-массовом кроссе, перетягивании каната, бурятской борьбе, стрельбе из лука, футболе, конном спорте, спортивном ориентировании и дартсе. Также состоятся соревнования дояров и механизаторов.
В состав сборных команд муниципальных образований допускаются совершеннолетние проживающие и работающие в соответствующих муниципальных образованиях Бурятии не менее одного года. Учащиеся и студенты очных форм обучения к участию в играх не допускаются.
Игры стартуют 5 июля с матчей по футболу. 6 июля начнутся соревнования по волейболу. 7 июля добавятся состязания по лёгкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе из национального лука, бурятской борьбе, а также конные скачки и соревнования дояров и механизаторов. В этот же день состоится церемония открытия игр.
8 июля в программе стартуют гиревой спорт, перетягивание каната, агитационно-массовый кросс, дартс и армрестлинг. Окончание соревнований и церемония закрытия игр пройдёт 9 июля.
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Сельские игры Бурятии пройдут в начале июля
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