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В Забайкалье ожидается переселение бакланов на юг

В Забайкалье ожидается переселение бакланов на юг
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Снижение численности этих птиц прогнозируется на Ивано-Арахлейских озёрах

Переселение бакланов с Ивано-Арахлейских озёр, расположенных к западу от Читы, на южные степные озёра и реки Забайкалья, а также Монголии ожидается в ближайшие годы. Об этом рассказал замдиректор по науке Даурского заповедника Олег Горошко.

- Бакланы появились в Ивано-Арахлейском парке в 2000 годах из-за высыхания основных мест их гнездования – богатых рыбой южных степных озёр и рек Забайкалья и Монголии. Этот неблагоприятный для бакланов период закончился. В последние годы начался процесс наполнения водой ключевых мест обитания этого вида на юге. В ближайшие годы ожидается переселение бакланов на свои исконные места, – рассказал орнитолог.

Специалист отметил, что не стоит ожидать полного исчезновения бакланов на Ивано-Арахлейских озёрах. Бакланы – важная часть водных экосистем, где есть рыба, точно так же, как волк важен для лесных экосистем, где есть копытные. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.
Забайкальский край бакланы птицы озеро

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