В Забайкалье ожидается переселение бакланов на юг

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Снижение численности этих птиц прогнозируется на Ивано-Арахлейских озёрах



Переселение бакланов с Ивано-Арахлейских озёр, расположенных к западу от Читы, на южные степные озёра и реки Забайкалья, а также Монголии ожидается в ближайшие годы. Об этом рассказал замдиректор по науке Даурского заповедника Олег Горошко.



- Бакланы появились в Ивано-Арахлейском парке в 2000 годах из-за высыхания основных мест их гнездования – богатых рыбой южных степных озёр и рек Забайкалья и Монголии. Этот неблагоприятный для бакланов период закончился. В последние годы начался процесс наполнения водой ключевых мест обитания этого вида на юге. В ближайшие годы ожидается переселение бакланов на свои исконные места, – рассказал орнитолог.



Специалист отметил, что не стоит ожидать полного исчезновения бакланов на Ивано-Арахлейских озёрах. Бакланы – важная часть водных экосистем, где есть рыба, точно так же, как волк важен для лесных экосистем, где есть копытные. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.

